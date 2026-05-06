حلفة أهداف في الشارقة.. الدوري الإماراتي "عيناوي" للمرة 15

حسم فريق العين رسميا الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه، والسادسة في عصر المحترفين، بتغلبه اليوم الأربعاء على مضيفه الشارقة بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين في قلعة الملك، ضمن الجولة 24 من البطولة.

وجاء التتويج بعد موسم مميز قدمه العين، إذ حقق انتصاره الـ19 في الدوري هذا الموسم مقابل خمس تعادلات، دون أن يتعرض لأي خسارة، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدماً بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي أقرب مطارديه قبل جولتين على ختام الدوري، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 25 نقطة في المركز العاشر، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان بقائه رسميا في دوري المحترفين.

وحسم العين المواجهة مبكرا، إذ لم يحتج سوى 10 دقائق لافتتاح التسجيل عبر عبد الكريم تراوري، الذي استغل عرضية متقنة من ماتياس بلاسيوس، وحولها برأسه داخل الشباك مانحًا فريقه الأفضلية.

وواصل العين تفوقه الهجومي ليضيف الهدف الثاني بعد كرة عرضية أخرى، أسفرت عن هدف عكسي سجله لاعب الشارقة ماجد حسن بالخطأ في مرماه، بعدما حاول إبعاد الكرة قبل وصول لابا كودجو، إلا أنها ارتدت منه واستقرت على يمين الحارس (15).

وفي الشوط الثاني، أنهى أريك مينيزيس الأمور تمامًا لمصلحة العين، بتسجيله الهدف الثالث بعد تمريرة طولية من رامي ربيع، لم يُحسن المدافع خالد الظنحاني تقديرها، ليضعها في المرمى (51).

وجاء الدور على سفيان رحيمي ليضع بصمته في مرمى الشارقة، عبر تسديدة أرضية استقرت على يمين الحارس (54).

واختتم رامي ربيعة أهداف فريقه بعد أن استقبل عرضية بلاسيوس من ركنية، وانقض عليها قبل لابا كودجو ووضعها في الشباك (63).

وبات بإمكان العين إحراز ثنائية الدوري والكأس، عندما يلتقي الجزيرة في نهائي البطولة في 22 الجاري على استاد محمد بن زايد.

وعقب نهاية المباراة، احتفلت جماهير العين التي رافقت فريقها إلى الإمارة الباسمة بالتتويج باللقب، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين الذين تبادلوا الاحتفالات مع الجماهير.