ريو فرديناند يطلق مبادرة رياضية لتعزيز الصحة العامة في دبي

أطلق ريو فرديناند، نجم كرة القدم الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مبادرة "One Body" الرياضية المجتمعية، والمقرر إقامتها في الساعة 6:30 صباح الأحد المقبل.

وتهدف المبادرة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف مناطق دبي، بما يشمل جميع فئات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، من خلال تنظيم حصص لياقة بدنية مجانية ومفتوحة للجمهور، يقودها فرديناند وزوجته كيت فرديناند، بمشاركة نخبة من النجوم الرياضيين العالميين، ضمن أجواء تفاعلية مفتوحة أمام الجميع.

وأعرب فرديناند عن سعادته بإطلاق المبادرة من دبي، مؤكداً أن الإمارة تمثل بيئة مثالية تجمع مختلف الجنسيات والثقافات حول نمط حياة صحي ونشط، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تشجيع الأفراد على كسر روتين الحياة اليومية واعتماد الرياضة كجزء أساسي من حياتهم.

وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن المبادرة تأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز الرياضة المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

وأوضح أن استقطاب شخصيات رياضية عالمية بحجم فرديناند يعكس توجه المجلس نحو تقديم فعاليات نوعية تدعم الصحة العامة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن إتاحة المشاركة دون تسجيل مسبق تعزز الطابع المجتمعي الشامل للمبادرة، وتؤكد أن الرياضة متاحة للجميع وليست حكراً على المحترفين.