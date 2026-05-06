الوصل يحصد 3 نقاط من الوحدة «بوزن الذهب».. أصبح ثالث الدوري

عكّر الوصل أجواء احتفالات الوحدة بلقب كأس المحترفين، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2، الأربعاء، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 24 من بطولة الدوري.

وبهذا الفوز الثمين، خطف الوصل المركز الثالث من الجزيرة، رافعاً رصيده إلى 42 نقطة، فيما بقي الوحدة في المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 39 نقطة.

ودخل الوصل اللقاء بقوة، ونجح في ترجمة أفضليته المبكرة إلى هدف التقدم عبر ميغيل بورخا، الذي أحسن التعامل مع عرضية برايان بلاسيوس، موجهاً كرة رأسية استقرت في الشباك "5".

لكن الوحدة لم يستسلم، وسرعان ما استعاد توازنه وفرض حضوره، ليتمكن فاكوندو كروسبزكي، من تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة مميزة من تادييتش، سددها من داخل المنطقة، وغيرت اتجاهها إثر اصطدامها بأحد المدافعين قبل أن تعانق المرمى "35".

وفي الشوط الثاني، واصل الوصل سعيه للتقدم، فحصل على ركلة جزاء نفذها نيكولاس خيمينيز بنجاح، مانحاً فريقه الأفضلية مجدداً على مستوى النتيجة، "55".

إلا أن الوحدة عاد ليقول كلمته، إذ تمكن عمر خريبين من إدراك التعادل عبر ركلة جزاء أيضاً "67".

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع تحصل الوصل على ضربة جزاء ثانية، نفذها فابيو ليما بنجاح "90+6".