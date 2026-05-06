منتخب الإمارات لألعاب القوى يلفت الأنظار في تونس بـ10 ميداليات وإنجازات قياسية

أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، أن الإنجاز الذي حققه منتخب الإمارات في ختام البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات التي أقيمت في تونس، يمثل محطة مهمة في مسار التطور الفني والاستراتيجي للعبة، ويعكس نجاح العمل المؤسسي الذي يقوده الاتحاد خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن حصد المنتخب 10 ميداليات ملونة (5 ذهبيات، فضية واحدة، و4 برونزيات) لا يُنظر إليه كرقم فقط، بل كمؤشر واضح على جودة التخطيط الفني وفاعلية البرامج التطويرية التي استهدفت بناء قاعدة قوية من اللاعبين في المراحل السنية المختلفة.

وأضاف أن ما يميز هذه المشاركة هو تنوع الإنجازات وعدم اقتصارها على مسابقات أو أسماء بعينها، حيث توزعت الميداليات بين سباقات السرعة والتتابع ومسابقات الميدان، إضافة إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة للدولة، ما يعكس اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع المستوى الفني العام.

وأشار المر إلى أن من أبرز المكاسب ظهور شخصية اللاعب الإماراتي القادر على المنافسة بثقة وانضباط داخل المضمار، والتعامل الإيجابي مع ضغوط البطولات، وهي عناصر أساسية في مشروع صناعة بطل قادر على التميز قارياً وعالمياً.

ولفت إلى بروز عدد من المواهب الشابة مثل سلمى المري وعبد القدوس علي، إلى جانب تألق منتخبي التتابع 4×100 متر للشباب والشابات، مؤكداً أن الاتحاد يعتمد رؤية متكاملة لاكتشاف وتطوير المواهب تبدأ من المراحل المبكرة، بالتعاون مع الأندية والمدارس والأكاديميات.

وأوضح أن هذه الجهود مدعومة ببرامج إعداد علمية تشمل المعسكرات الخارجية، والتأهيل البدني، والرعاية الطبية والتغذية، إلى جانب توفير الاحتكاك الدولي المستمر لضمان رفع الجاهزية التنافسية.

واختتم بأن الاتحاد سيواصل دعم المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مع تعزيز الجوانب العلمية في الإعداد، بهدف صناعة أبطال قادرين على تمثيل الدولة في البطولات الآسيوية والعالمية والأولمبية وتحقيق حضور مشرف على مختلف المستويات.