ريو فرديناند ومجلس دبي الرياضي يطلقان مبادرة لتعزيز نمط الحياة الصحي في دبي

أطلق نجم كرة القدم الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مبادرة «One Body» الرياضية المجتمعية، في فندق «جميرا بيتش» بدبي عند الساعة 6:30 صباح الأحد 10 مايو 2026، وسط أجواء رياضية حيوية ومشاركة مجتمعية واسعة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز انتشار ممارسة الرياضة في مختلف مناطق دبي، وتشجيع جميع فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الصحة والسعادة.

وتتضمن المبادرة حصص لياقة بدنية مجانية ومفتوحة للجمهور، يقودها ريو فرديناند وزوجته كيت فرديناند، بمشاركة نخبة من نجوم الرياضة العالميين، ضمن بيئة تفاعلية شاملة.

وقال ريو فرديناند إن إطلاق المبادرة من دبي يعكس مكانتها كوجهة عالمية تحتضن مختلف الثقافات وتجمع محبي الحياة والنشاط، مؤكداً أن الرياضة تمثل وسيلة فعالة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية ومواجهة ضغوط الحياة اليومية. وأضاف أن التجربة في الإمارات أظهرت وجود مجتمع متنوع يلتقي على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي.

من جانبه، أكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية “الرياضة للجميع”، الهادفة إلى ترسيخ ممارسة النشاط البدني كجزء من الحياة اليومية. وأوضح أن المجلس يحرص على تنظيم فعاليات مجتمعية مفتوحة تسهّل وصول الرياضة إلى جميع الفئات دون استثناء، مع استقطاب نجوم عالميين لتقديم نماذج ملهمة.

وأشار إلى أن مبادرة “One Body” توفر بيئة تفاعلية تجمع الجمهور بالرياضيين المحترفين، وتسهم في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، مؤكداً استمرار المجلس في تطوير مبادرات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

كما عبّرت كيت فرديناند عن سعادتها بالمشاركة في المبادرة، مشيرة إلى أهمية التوازن بين الصحة الجسدية والنفسية عبر ممارسة الرياضة، وهو ما تسعى منصتها الخاصة إلى دعمه.