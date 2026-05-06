رسمياً.. انتهاء موسم كاكو مع «الزعيم» في الدوري

انتهى موسم صانع ألعاب العين، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، مع «الزعيم» رسمياً في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما أصدرت لجنة الانضباط قرارها بإيقافه مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف درهم على خلفية الأحداث التي أعقبت نهائي كأس المحترفين أمام الوحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإيقاف إلى ثلاث مباريات، باحتساب الإيقاف لمباراتين متتاليتين نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في تلك المباراة.

وسيعود كاكو لتدعيم صفوف «الزعيم» في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة، المقرر يوم 22 مايو الجاري، على استاد محمد بن زايد، وهي المباراة التي قد تكون الأخيرة له بقميص الفريق، نظراً لانتهاء عقده بنهاية الموسم.

وكانت «الإمارات اليوم» قد انفردت بنشر تقرير الحكم الروسي، سيرغي إيفانوف، الذي أدار نهائي كأس رابطة المحترفين، والذي تضمن إشهار بطاقة حمراء مباشرة لكل من كاكو ولاعب الوحدة منصور صالح، رغم عدم إشهارها داخل أرضية الملعب، حيث جرى تدوينها لاحقاً بسبب الأحداث التي وقعت عقب نهاية اللقاء.

وتفصيلاً، سيغيب الدولي الباراغوياني، الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الحالي بسبع تمريرات حاسمة، عن المواجهات الثلاث المتبقية لـ«الزعيم» أمام الشارقة والظفرة ودبا على التوالي، وهي مباريات مفصلية في حسم اللقب، خصوصاً في ظل حاجة الفريق للتتويج به لمحو آثار خسارة نهائي كأس الرابطة.

وكان لافتاً عدم اتخاذ لجنة الانضباط أي عقوبة بحق المتسببين في شرارة التوتر، بعدما توجّه لاعب الوحدة، عبدالعزيز البلوشي، نحو لاعبي العين للاحتفال بالقرب منهم في مشهد استفزازي لم يمر بهدوء، ما دفع المغربي سفيان رحيمي للتدخل ومحاولة إبعاده، قبل أن تتصاعد الأحداث سريعاً وتتحول إلى اشتباك بالأيدي.

واكتفت اللجنة بمعاقبة الثنائي كاكو ومنصور صالح بالإيقاف والغرامة المالية نفسها، بعدما دخلا في اشتباك مباشر مع تصاعد حدة التوتر واندفاع عدد من لاعبي الفريقين، ما أسفر عن إصابة كاكو بجرح في الفم.

وفي السياق ذاته، طالت العقوبات لاعب الوحدة منصور صالح، حيث سيغيب رسمياً عن بقية مباريات فريقه في الدوري أمام الوصل وخورفكان والظفرة، ما يشكل بدوره خسارة فنية لـ«العنابي» في مرحلة حاسمة للفريق الساعي للمنافسة على المركز الثالث.

يُذكر أن عقد كاكو مع العين ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في وقت لم يتم تجديده حتى الآن، ما قد يفتح الباب أمام رحيله مجاناً.

وكان «الزعيم» قد تعاقد مع اللاعب، في يونيو 2023، قادماً من نادي التعاون السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2026، بعد سداد الشرط الجزائي البالغ خمسة ملايين دولار على دفعتين.