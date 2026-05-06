لاعب البطائح هيكل: علينا مساعدة أنفسنا وانتظار خدمة من الآخرين

اعترف لاعب البطائح، عبدالعزيز هيكل، بصعوبة موقف فريقه في صراع البقاء ضمن دوري المحترفين لكرة القدم، عقب الخسارة 1-2 أمام دبا في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد دبا، ضمن الجولة الـ24، بحضور نحو 200 متفرج.

وقال هيكل في تصريحات عقب نهاية المباراة: «علينا أن نساعد أنفسنا أولاً، تنتظرنا مباراتان مهمتان، ويجب أن نعمل على تحقيق الفوز فيهما، إلى جانب انتظار خدمة من الفِرَق الأخرى بإيقاف دبا».

وأضاف: «كانت مباراة بست نقاط، وكان هدفنا تحقيق الانتصار، لكننا أهدرنا العديد من الفرص، ما وضعنا تحت الضغط. في المقابل استغل منافسنا فرصه بالشكل الأمثل وسجل هدفين حسم بهما اللقاء».

وكان دبا قد هرب من المركز الأخير في جدول الترتيب، إثر حصوله على النقاط الثلاث، إذ وصل إلى 20 نقطة متقدماً إلى المركز الـ12 مبتعداً بذلك خطوة مهمة عن مراكز الهبوط. في المقابل تضاعفت معاناة البطائح بعد الخسارة، ليتراجع إلى المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

وافتتح دبا التسجيل عبر كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 58، قبل أن يعزز سايمون كابرال التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 71، فيما قلّص مروان فهد الفارق للضيوف في الدقيقة 80.

الظفرة تقدم مرتين

وفي مواجهة أخرى، فرّط الظفرة في تقدمه مرتين، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه بني ياس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير بحضور نحو 2000 متفرج.

وسجّل «فارس الظفرة» أسرع أهداف الموسم عبر كريم البركاوي بعد 54 ثانية فقط، لكن بني ياس أدرك التعادل عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 36، وعاد البركاوي ليمنح فريقه التقدم مجدداً في الدقيقة 56، قبل أن يخطف البديل نسيم الشاذلي هدف التعادل لـ«السماوي» في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، رفع الظفرة رصيده إلى 19 نقطة محافظاً على المركز قبل الأخير، فيما وصل بني ياس إلى 26 نقطة في المركز التاسع، ليؤكد بقاءه رسمياً وخروجه من حسابات الهبوط.

تعادل سلبي

وفي لقاء آخر، حسم التعادل السلبي مواجهة كلباء وضيفه خورفكان على استاد كلباء، بحضور نحو 1200 متفرج، ورفع كلباء رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ11، بينما وصل خورفكان إلى 26 نقطة في المركز الثامن، ليضمن بدوره البقاء رسمياً في دوري المحترفين.

الجزيرة يسقط في فخ التعادل أمام عجمان

دخل فريق الجزيرة مرحلة معقدة في توقيت حاسم من الموسم، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بتعادله 1-1 أمام مضيفه عجمان على استاد راشد بن سعيد، بحضور نحو 2000 متفرج، وذلك بعد خسارته في الجولة الماضية أمام النصر 2-3.

وبات «فخر أبوظبي»، الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة، مهدداً بفقدان المركز الثالث المؤهل للمشاركات الخارجية في الموسم المقبل، في ظل الضغط المتزايد من ملاحقيه المباشرين، الوصل والوحدة، فيما رفع عجمان رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر فيكتور هنريكي في الدقيقة 32، قبل أن يدرك الجزيرة التعادل عن طريق محمد النني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5).