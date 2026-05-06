مدرب دبا: حققنا فوزاً مصيرياً تحت ضغط رهيب.. ومجيدي: كنا الأفضل

وصف الروماني ماريوس بانايت، المدير الفني لفريق دبا، الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه البطائح بنتيجة (2-1) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 24 من دوري المحترفين، بـ "المهم جداً"، مؤكداً أنه جاء في وقت عصيب وتحت ضغط نفسي هائل.

وأشاد بانايت في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء بالمستوى الذي قدمه لاعبوه، قائلاً: "لقد عمل اللاعبون بشكل مدهش طوال المباراة. دخلنا المواجهة بشعار واحد هو (نكون أو لا نكون)، وهذا الإصرار كان الوقود الحقيقي لتحفيز الجميع داخل أرض الملعب".

كما ثمن المدرب الروماني الدعم الكبير الذي حظي به الفريق من إدارة النادي، وخص بالذكر أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور حمدان الغسية، مشرف الفريق، مؤكداً أن مساندتهما كانت حاسمة له وللفريق على حد سواء، مهدياً هذا الفوز لجمهور دبا الوفي وللإدارة.

وبهذا الفوز قفز دبا من المركز 14 الأخير إلى الـ12 برصيد 20 نقطة، فيما تراجع البطائح الى المركز الأخير برصيد 19 نقطة، متساوياً مع الظفرة بذات الرصيد.

مجيدي: النتيجة لا تعكس الأداء

في المقابل، أعرب الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، عن رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة، مشيراً إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل في المواجهة.

وقال مجيدي: "كنا الأفضل فنياً وخلقنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، لكن في المقابل استغل نادي دبا فرصتين فقط وحولهما إلى هدفين". واختتم حديثه بتهنئة نادي دبا على الفوز، موجهاً الشكر للاعبيه على المجهود المميز الذي بذلوه طوال التسعين دقيقة.