4 سيناريوهات.. العين على موعد مع الدرع الـ 15

يقف فريق العين على أعتاب التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه «رقم قياسي»، عندما يحل ضيفاً على الشارقة، في الساعة 8:45 مساءً، في «الإمارة الباسمة»، ضمن الجولة الـ24.

ويدخل «الزعيم» المواجهة وهو أمام أربعة سيناريوهات لحسم اللقب، أولها والأهم بين يديه عبر تحقيق الفوز على الشارقة بأي نتيجة، وثانيها تعثر ملاحقه شباب الأهلي بالخسارة أمام النصر في «ديربي دبي»، وثالثها الاكتفاء بالتعادل بشرط سقوط «فرسان دبي»، أما السيناريو الرابع، فيتمثل في خسارة العين مقابل خسارة شباب الأهلي.

ويتصدر «البنفسجي» جدول الترتيب برصيد 59 نقطة من دون أي خسارة، متقدماً بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي (53 نقطة)، مع أفضلية المواجهات المباشرة، بعدما فاز ذهاباً (1-0)، وإياباً (3-2)، ما يجعله الأقرب منطقياً لحسم اللقب.

ويخوض العين اللقاء تحت ضغط معنوي، بعد خسارته نهائي كأس رابطة المحترفين أمام الوحدة بركلات الترجيح، ما يفرض عليه رد الفعل سريعاً ومصالحة جماهيره، خصوصاً أنه لايزال على أعتاب نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة يوم 22 الجاري.

وسيفتقد الفريق خدمات صانع ألعابه، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، متصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف (سبع تمريرات حاسمة)، بعد طرده في المباراة الماضية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍّ لتعويض غيابه في توقيت حاسم.

في المقابل، يدخل الشارقة اللقاء بحسابات مختلفة، إذ يسعى صاحب المركز التاسع (25 نقطة) إلى تأمين موقعه بشكل نهائي، والابتعاد عن دائرة الخطر التي باتت لا تليق بحجم وسمعة الفريق، ويعاني «الملك» تراجعاً واضحاً في نتائجه، إذ حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات، كما فشل في التسجيل خلال آخر ثلاث مواجهات أمام العين.

شباب الأهلي - النصر

يخوض شباب الأهلي مواجهة مصيرية أمام ضيفه النصر، في الساعة 8:45 مساءً، على استاد راشد، حيث لا يملك «فرسان دبي» خياراً سوى الفوز للإبقاء على آماله الحسابية في المنافسة، مع انتظار تعثر العين.

ويمتلك شباب الأهلي 53 نقطة في المركز الثاني، كما يسعى إلى تأكيد تفوقه في «ديربي دبي» بتحقيق الفوز ذهاباً وإياباً في موسم واحد للمرة السابعة، والأولى منذ موسم 2020-2021.

أما النصر (34 نقطة)، فيتمسك بفرصه في التقدم نحو المراكز الأربعة الأولى، لكنه يحتاج إلى سلسلة انتصارات متتالية مع تعثر منافسيه، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتاريخياً، تميل الكفة لمصلحة شباب الأهلي الذي حقق 17 فوزاً مقابل 5 للنصر في 33 مواجهة، مقابل 11 تعادلاً، علماً بأن «العميد» لم يحقق سوى فوز واحد على ملعب منافسه.

الوحدة - الوصل

تتجه الأنظار إلى قمة متكافئة بين الوحدة والوصل، في الساعة 6:05 مساءً، على استاد آل نهيان، حيث يسعى الطرفان إلى فك الارتباط في رصيد النقاط (39 نقطة لكل منهما)، وحسم أفضلية المواجهات المباشرة التي قد تكون حاسمة في نهاية الموسم.

ويدخل الوحدة اللقاء منتشياً بتتويجه بلقب كأس الرابطة، ويسعى لاستثمار الزخم المعنوي، خاصة أنه خسر مباراة الذهاب (0-1)، ما يجعله بحاجة إلى الفوز بفارق أكبر لقلب الأفضلية.

في المقابل، يعيش الوصل حالة فنية مستقرة نسبياً في الدوري، ويدرك أن الفوز سيعزز موقعه في المركز الرابع، ويقربه من ضمان مقعد مؤهل للمشاركات الخارجية.