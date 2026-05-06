«أبيض الناشئين » يبدأ مشوار آسيا بلقاء كوريا

يستهل منتخب الناشئين لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، المقامة في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من الخامس إلى 22 مايو الجاري، بمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في الساعة 9:30 من مساء اليوم، على ملعب (ب) بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب منتخب الإمارات منتخبات كوريا الجنوبية واليمن وفيتنام، حيث يلتقي «أبيض الناشئين» في مباراته الثانية مع منتخب اليمن، يوم الأحد المقبل، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة فيتنام يوم 13 الجاري.

وتُعدّ البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026، المقررة إقامتها في قطر.

ويطمح المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، وحصد إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم، في ظل استعدادات مكثّفة خاضها خلال الفترة الماضية، عبر معسكرات داخلية في دبي والعين، وخارجية في تايلاند، إلى جانب عدد من المباريات الودية، كان آخرها الفوز على منتخب طاجيكستان بهدف من دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جبل علي في دبي.

وتُعدّ هذه المشاركة التاسعة لمنتخب الناشئين في البطولة، وكان أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثاني عام 1990.

وكان «أبيض الناشئين» تأهل إلى النهائيات الحالية ضمن أفضل ثمانية منتخبات في النسخة الماضية، ويسعى إلى تقديم مستوى مُشرّف، خصوصاً في ظل امتلاكه مجموعة مميّزة من اللاعبين.

واختار الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب ماجد سالم، قائمة تضم 23 لاعباً للمشاركة في البطولة، وهم: مبارك أحمد حمد، وسلطان جوهر علي، وجوشا بنتلي، ومحمد عبدالرحمن موسى، وعبدالله عوض سعيد، وسلطان قاسم محمد، وبطي خميس مطر، وعبدالرحمن وليد الكاس، وعلي حمد خميس، وجوهانس وايمر، وفارس علي عبدالله، وسالم جمال محمد، وحسين يوسف أنور، وسلطان ناصر بخيت، وسعود يعقوب الدرعي، وجابريل الخوري، وحمزة سويد، وعلي حسن حسين، وآدم محروس، وسالم فهد الظنحاني، وعيسى أحمد البلوشي، ومحمود بدر، وجادين إيتيبا.

ويشارك في البطولة 15 منتخباً بدلاً من 16، عقب انسحاب كوريا الشمالية، حيث تم توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، وتضم المجموعة الأولى: السعودية، وطاجيكستان، وتايلاند وميانمار، بينما تضم المجموعة الثانية: اليابان، وإندونيسيا، والصين وقطر، وتضم المجموعة الرابعة: أوزبكستان، وأستراليا والهند.

من جهته قال المدرب الوطني، ماجد سالم، إن «المنتخب يدخل البطولة بطموح كبير وإصرار واضح على تقديم مستويات تعكس العمل الذي قام به الفريق خلال الفترة الماضية»، وأضاف: «تحضيراتنا سارت بصورة إيجابية، واللاعبون أظهروا شخصية مميّزة طوال فترة الإعداد، وهذا يمنحنا ثقة كبيرة قبل انطلاق المنافسات، وندرك أن البداية دائماً تحمل أهمية خاصة، خصوصاً عندما تكون أمام منتخب قوي مثل كوريا الجنوبية، ونحن جاهزون لهذا التحدي»، وتابع مدرب منتخبنا: «لاعبونا يدركون أهمية الانضباط والتركيز طوال دقائق المباراة، ومنتخبنا يضم مجموعة واعدة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات جيدة، هدفنا أن يكون منتخبنا حاضراً بقوة منذ الجولة الأولى، وأن يحقق نتائج تواكب الطموحات».