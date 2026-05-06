الجواد «ديل مارو» بشعار «غودولفين» ينشد الانتصار الأول في «شستر»

يسعى الجواد «ديل مارو»، بشعار فريق «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى تحقيق انتصاره الأول في سباقات التصنيف الرفيع، حين يخوض، اليوم، سباق «شستر فاز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3» الذي يقام على مضمار «شستر» البريطاني.

ويطمح «ديل مارو»، الفائز أخيراً بسباق للخيول المبتدئة، إلى حجز بطاقة المشاركة في «الديربي الإنجليزي» عبر بوابة «شستر فاز ستيكس»، والسير على خطى والده «كاميلوت»، الفائز بلقب «الديربي» في نسخة عام 2012.

ويرتقي «ديل مارو» في سباق مضمار «شستر» إلى مسافة 2300 متر على الأرضية العشبية، بعد فوز مريح، الشهر الماضي، في سباق أُقيم على مضمار «يارموث» البريطاني لمسافة الميل وربع الميل (2000 متر)، متفوقاً بفارق نصف طول عن أقرب منافسيه.

وكان «ديل مارو» أظهر في الموسم الماضي بعُمر السنتين، مستويات جيدة، بحلوله ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مشاركاته الأربع، من بينها المركز الثالث في سباق «نايت أوف ثندر زينلاند ستيكس» للفئة الثالثة «جروب 3»، الذي أُقيم، في أكتوبر الماضي، ضمن مهرجان «دبي فيوتشر شامبيونز» على مضمار «نيوماركت» البريطاني.

وعلّق المدرب شارلي آبلبي على حظوظ «ديل مارو» قائلًا في تصريحات صحافية: «نتطلع إلى مشاركة (ديل مارو) على مسافة أطول، ونرى أن مضمار (شستر) مناسب له، جوادنا يدخل السباق وهو في جاهزية تامة، ونأمل أن تسهم هذه المسافة في إظهار المزيد من التطور في أدائه».