مدربا كلباء وخورفكان: التعادل عادل بعد تقاسم السيطرة

وصف مدربا كلباء، العراقي غازي فهد الشمري، وخورفكان، الكرواتي دامير كرزنار، نتيجة التعادل التي انتهت بها مواجهتهما بالعادلة، بعد المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 24 من دوري المحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع خورفكان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، فيما وصل كلباء إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقال الشمري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «في الشوط الأول لم نقدم الأداء المطلوب، حيث ظهر خورفكان بشكل أفضل من ناحية التركيز وبعض الجوانب الفنية، ولم نكن في مستوانا المعتاد».

وأضاف: «تحسن أداؤنا في الشوط الثاني بشكل واضح، وقدم الفريق مستوى جيداً، ونجحنا في خلق عدة فرص محققة للتسجيل، لكننا لم نوفق في استثمارها».

وأشار إلى أن الفريق تأثر بالضغوط النفسية، قائلاً: «الفريق بصورة عامة تأثر بالضغوط النفسية المرتبطة بصراع البقاء، وهذا أمر طبيعي في هذه المرحلة من الموسم».

وتابع: «لدينا لاعبون بجودة عالية، وثقتنا كبيرة بهم لتحقيق نتائج أفضل في المباراتين المقبلتين. كنا نتمنى تحقيق الفوز لإسعاد جمهورنا في آخر مباراة على ملعبنا، لكن الضغط النفسي كان له تأثير».

من جانبه، قال كرزنار: «خضنا شوطين مختلفين، حيث سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الأول، وحاولنا إنهاء المباراة مبكراً، لكننا لم ننجح في ترجمة الفرص».

وأضاف: «في الشوط الثاني، كان كلباء الأفضل نسبياً، وظهر بصورة أقوى هجومياً، وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة، ما فرض علينا التراجع وتنظيم الخطوط».

وتابع: «رغم أفضلية كلباء في بعض فترات الشوط الثاني، سنحت لنا أيضاً فرص للتسجيل، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون ذلك، ونتيجة التعادل أراها منصفة للطرفين».