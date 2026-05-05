دبا يقتنص الانتصار من البطائح ويهرب من قاع دوري المحترفين

هرب دبا من المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، وصعد إلى المركز الثاني عشر، إثر فوزه المثير على ضيفه البطائح 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد دبا ضمن الجولة 24 من البطولة، بحضور نحو 200 متفرج فقط.

ومنحت النقاط الثلاث «النواخذة» الوصول إلى 20 نقطة، والابتعاد خطوة مهمة عن مراكز الهبوط، في المقابل تضاعفت معاناة البطائح بعد الخسارة، ليتراجع إلى المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

وافتتح دبا التسجيل عبر كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 58، قبل أن يعزز سايمون كابرال التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 71، فيما قلّص مروان فهد الفارق للضيوف في الدقيقة 80.