الظفرة يفرّط في تقدمه مرتين ويعقد موقفه.. وبني ياس يضمن البقاء

فرّط الظفرة في تقدمه مرتين، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه بني ياس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة والعشرين لدوري المحترفين لكرة القدم بحضور نحو ألفي متفرج.

وسجّل «فارس الظفرة» أسرع أهداف الموسم عبر كريم البركاوي بعد 54 ثانية فقط، لكن بني ياس أدرك التعادل عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 36. وعاد البركاوي ليمنح فريقه التقدم مجدداً في الدقيقة 56، قبل أن يخطف البديل نسيم الشاذلي هدف التعادل لـ«السماوي» في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، رفع الظفرة رصيده إلى 19 نقطة محافظاً على المركز قبل الأخير، فيما وصل بني ياس إلى 26 نقطة في المركز التاسع، ليؤكد بقاءه رسمياً وخروجه من حسابات الهبوط.