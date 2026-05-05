مدرب عجمان مستعجب من قرارات حكم مباراة الجزيرة

أكد مدرب عجمان، غوران توفاريتش، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل الذي خرج به أمام الجزيرة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من دوري المحترفين.

وأوضح توفاريتش، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن عجمان قدم مباراة قوية، ونجح في تهديد مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى أن فريقه سجل هدفاً لم يتم احتسابه دون وضوح الأسباب من وجهة نظره.

وأضاف أن هناك عدداً من القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة بدت غير مفهومة بالنسبة له، لافتاً إلى إلغاء هدف لفريقه، إلى جانب إشهار العديد من البطاقات التي اعتبرها غير مبررة.

وأشار مدرب عجمان إلى أن فريقه خرج في النهاية بنقطة تُعد إيجابية أمام منافس قوي بحجم الجزيرة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل خلال الجولتين المتبقيتين من أجل تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب، خاصة أن الفرصة لا تزال قائمة لتحقيق نتائج أفضل.