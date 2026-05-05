مدرب الجزيرة يكشف أسباب عدم مشاركة علي خصيف في مباراة عجمان

لم يُشرك مدرب نادي الجزيرة الهولندي مارينو بوشيتش الحارس الدولي علي خصيف في مواجهة عجمان، التي انتهت مساء اليوم الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن افتتاح المرحلة الـ24 من دوري المحترفين لكرة القدم، على الرغم من وجود اللاعب على مقاعد البدلاء.

وأوضح بوشيتش، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن الحالة الصحية لخصيف لم تكن تسمح له بخوض المباراة منذ البداية، مشيراً إلى أنه فضّل إبقاءه على مقاعد البدلاء، للاستفادة من دوره القيادي داخل الفريق، ودعمه لزملائه خلال مجريات اللقاء.

وأعرب مدرب الجزيرة عن أسفه الشديد لإهدار نقطتين في هذه المواجهة، رغم الأفضلية التي أكد أن فريقه فرضها على مدار شوطي المباراة. وقال إن الجزيرة كان الطرف الأكثر خطورة، وصنع العديد من الفرص التي لم تُستثمر بالشكل المطلوب.

كما أشار إلى وجود حالات تحكيمية مثيرة للجدل، موضحاً أن هدف عجمان جاء – من وجهة نظره – بعد حالة تسلل، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يرغب في التعليق على قرارات التحكيم، مكتفياً بسرد ما شاهده خلال اللقاء.

وأضاف بوشيتش أن فريقه خسر نقطتين جديدتين في سباق المنافسة، إلا أن حسم المركز الثالث لا يزال بيد الجزيرة، خاصة مع المواجهة المرتقبة أمام الوصل في الجولة المقبلة، مؤكداً أن الفوز في تلك المباراة لم يعد خياراً ترفيهياً، بل ضرورة ملحّة.