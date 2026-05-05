البطائح يقترب من نهائي دوري الصالات

اقترب فريق البطائح من بلوغ المباراة النهائية لدوري الصالات، وذلك بعد تغلبه على فريق «الإقامة وشؤون الأجانب – دبي» بهدفين دون مقابل، في مباراة الذهاب لدور البلاي أوف (نصف النهائي الأول)، التي أقيمت مساء الثلاثاء في الصالة الرياضية لنادي شباب الأهلي بمنطقة النهدة في دبي.

وسجل هدفي البطائح اللاعب البرازيلي حجو سانتوس في الدقيقتين 27 و28 من زمن اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً يوم العاشر من الشهر الجاري في مباراة الإياب، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي المواجهة الأخرى من نصف النهائي، يلتقي فريق كلباء مع خورفكان مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور نفسه، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل الثانية.