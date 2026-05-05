الجزيرة يتعثر أمام عجمان.. ويضع المركز الثالث تحت التهديد

بات فريق الجزيرة مهدداً بفقدان المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، وهو المركز المؤهل للمشاركات الخارجية في الموسم المقبل، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه عجمان، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 24، بحضور نحو ألفي متفرج.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه المواجهة المرتقبة بين الوصل ومستضيفه الوحدة غداً، حيث يحتل الفريقان المركزين الرابع والخامس على التوالي برصيد 39 نقطة لكل منهما، ما يضع موقع الجزيرة على المحك.

في المقابل، رفع عجمان رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بعدما كان قد ضمن بقاءه رسمياً في دوري المحترفين منذ الجولة الماضية، ليخوض ما تبقى من مبارياته بأريحية أكبر وسعيٍ لتعزيز رصيده.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر فيكتور هنريكي في الدقيقة 32، قبل أن يدرك الجزيرة التعادل عن طريق محمد النني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5)، لتنتهي المواجهة بتعادل أبقى حسابات المركز الثالث مفتوحة على جميع الاحتمالات.