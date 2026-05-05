«الانضباط» تعاقب منصور صالح وكاكو بالغرامة والإيقاف في أحداث نهائي كأس المحترفين

اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الانضباطية، كان أبرزها ما يتعلق بالأحداث التي رافقت مباراة فريقي الوحدة والعين الأخيرة في نهائي كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، التي أقيمت الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الوحدة 4-2 بركلات الترجيح وتتويجه بلقب البطولة.

وقررت اللجنة، بالإجماع ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، معاقبة لاعب نادي الوحدة منصور صالح بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، للاعتداء على لاعب من الفريق المنافس. كما قررت معاقبة لاعب العين الأرجنتيني أليخاندرو كاكو بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، للسبب ذاته.

وشهدت مباراة الوحدة والعين حالة من الفوضى واشتباكات بالأيدي، قبل أن يتدخل حكم اللقاء الروسي سيرجي إيفانوف لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.

كما قررت اللجنة اعتماد خسارة نادي جي ريدز مباراته أمام دبا الحصن بنتيجة 0-4، بسبب تناقص عدد لاعبيه إلى أقل من سبعة أثناء سير المباراة، وذلك ضمن منافسات دوري تحت 16 سنة.

وفي قرار آخر، اعتمدت اللجنة خسارة فريق فالكون مباراته أمام نادي عجمان بنتيجة 0-3، لمخالفة نظام استبدال اللاعبين، ضمن دوري تحت 15 سنة (ج).