السويدي: برنامج متكامل لمشاركات السباحة ودعم المنتخبات الوطنية في 2026

أكد محمد السويدي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات المائية، أن مجلس الإدارة اعتمد برنامجًا متكاملًا لمشاركات المنتخبات الوطنية خلال عام 2026، بما يعكس توجهات الاتحاد نحو تعزيز الحضور الخارجي وتطوير الأداء الفني.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الذي عُقد برئاسة عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار الاستعداد للمرحلة

المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور كل من: عبدالله الزحمي، محمد السويدي، شيخة الزعابي، عبد الواحد عبد الله، علي أحمد الكعبي، وسعيد الكتبي، حيث اطّلع المجلس على البرنامج الزمني للبطولات المحلية والمشاركات الخارجية لعام 2026، إلى جانب مناقشة خطط إعداد المنتخبات الوطنية وتطوير منظومة العمل الفني والتنظيمي.

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم»: «اعتمدنا خلال الاجتماع المشاركة في عدد من البطولات الخليجية والقارية والدولية ضمن برنامج 2026، والتي تتضمن دورة الألعاب الخليجية في الدوحة خلال شهر مايو، وبطولة آسيا للفئات العمرية في بانكوك خلال يوليو، والبطولة العربية للأعمار السنية في مملكة البحرين أواخر أغسطس، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي ناغويا خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، ودورة ألعاب الشباب في داكار خلال أكتوبر ونوفمبر، على أن تختتم المشاركات ببطولة العالم للسباحة (25 مترًا) في الصين خلال ديسمبر 2026».

وتابع: «يأتي هذا البرنامج في إطار حرص مجلس الإدارة على وضع خطة متكاملة تواكب طموحات المنتخبات الوطنية، من خلال المشاركة في أبرز البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة العمل الفني والتنظيمي».

وأكد السويدي: «نعمل على توفير أفضل بيئة إعداد للسباحين، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة السباحة في الدولة، مع التركيز على دعم الفئات العمرية وبناء قاعدة قوية للمستقبل، بما يعزز من حضور دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية خلال المرحلة المقبلة».