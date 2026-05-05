وفاة مدرب أكاديمية الوصل لكرة القدم زامل هليل

نعى نادي الوصل ببالغ الحزن والأسى، زامل هليل، مدرب المراحل السنية بأكاديمية نادي الوصل لكرة القدم، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأصدر النادي بياناً رسمياً أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وللأسرة الرياضية، مستذكراً مسيرة الراحل وتفانيه في خدمة قطاع الناشئين وتطوير المواهب الكروية داخل قلعة "الإمبراطور".

وجاء في بيان النادي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى نادي الوصل الرياضي زامل هليل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وقد سادت حالة من الحزن في الأوساط الرياضية وبين لاعبي الأكاديمية وزملائه المدربين، الذين أشادوا بمناقب الفقيد وحسن خلقه وإخلاصه في عمله طوال فترة تواجده في النادي.