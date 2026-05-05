7 نقاط تفصل يونايتد عن الصعود لـ «المحترفين»

دخلت منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مرحلة الحسم، لمعرفة هوية الفريقين الصاعدين إلى دوري المحترفين، عقب ختام الجولة 26، التي أُقيمت مبارياتها، أول من أمس، وشهدت نتائج مثيرة، تمثلت في فوز يونايتد على مصفوت (2-0)، والعروبة على دبا الحصن (1-0)، وحتا على الاتفاق (4-1)، والعربي على الإمارات (1-0)، والذيد على الجزيرة الحمراء (1-0)، والحمرية على الفجيرة (3-2)، إضافة إلى فوز مجد على سيتي (3-0).

ومع تبقي أربع مباريات لمعظم الفِرَق (باستثناء العربي الذي تبقت له ثلاث مباريات)، تبدو المنافسة على بطاقتَي الصعود في قمة الإثارة، إذ تتقارب خمسة فرق في سباق قوي خلف يونايتد «المتصدر»، ما يجعل الجولات القادمة مشتعلة، حتى اللحظات الأخيرة.

واستناداً إلى الحسابات الفنية، فإن فريق يونايتد يحتاج إلى سبع نقاط لحسم الصعود من المركز الأول والتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى، إذ يبلغ رصيده الحالي 53 نقطة، ووصوله إلى حاجز 60 نقطة سيضمن له اللقب رسمياً في ظل محدودية النقاط المتبقية، مع إمكانية حسمه بعدد أقل، اعتماداً على نتائج منافسيه.

في المقابل تشتعل المنافسة على البطاقة الثانية بين أربعة فِرَق تمتلك 47 نقطة، وهي: حتا، والعروبة، والذيد، والعربي، إلى جانب دبا الحصن، خامس المتنافسين، الذي يملك 46 نقطة، ما يجعل الصراع مفتوحاً حتى الأمتار الأخيرة، ويفرض على هذه الفرق تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط، خصوصاً في ظل المواجهات المباشرة الحاسمة.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة بالنظر إلى جدول المباريات حتى نهاية الموسم، حيث يواجه يونايتد اختبارات قوية أمام العربي والعروبة والاتفاق والحمرية، فيما يخوض العروبة مواجهات مع الإمارات ويونايتد وغلف يونايتد ومصفوت.

ويواجه الذيد برنامجاً صعباً أمام الفجيرة وحتا ودبا الحصن والإمارات، ويلعب دبا الحصن أمام الاتفاق والحمرية والذيد وسيتي.

وتنتظر العربي ثلاث مباريات فقط، يواجه فيها يونايتد وغلف يونايتد ومصفوت، وتبدو مهمة حتا متوازنة نسبياً، بمواجهاته أمام الحمرية والذيد وسيتي ومجد.

وبين طموح الحسم المبكر ليونايتد وصراع النقاط المحتدم خلفه تبقى كل الاحتمالات واردة، حيث لا مجال للتفريط، وكل نقطة قد ترسم ملامح الصاعدين في سباق مشتعل حتى النهاية.

وتبرز أربعة عوامل مؤثرة في رسم ملامح الصعود، تتمحور في عدد النقاط التي سيحصل عليها كل فريق في الجولات المتبقية، والمواجهات المباشرة بين المتنافسين وفارق الأهداف، واستثمار اللعب على الأرض وأمام الجمهور، فضلاً عن نتائج الفِرَق التي تنافس على البقاء.