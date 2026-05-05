ليندبيرج ينضم إلى حائزي ألقاب «الغولف» في «السباق إلى دبي»

نال اللاعب السويدي، ميكايل ليندبيرج، اللقب الشرفي، باعتباره بطل «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم في منافسات «السباق إلى دبي»، ضمن جولة «دي بي ورلد للغولف»، وذلك في ختام بطولة تركيا المفتوحة التي تُوّج بلقبها، وهو الأول في مسيرته في الجولة التي تتواصل منافساتها، بمشاركة نخبة نجوم العالم الذين يتنافسون على حجز المقاعد المؤهلة إلى النهائيات المقرر إقامتها في أبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.

ونجح اللاعب ذو الـ33 عاماً في إنهاء انتظار دام طويلاً، وذلك خلال مشاركته رقم 70 في واحدة من بطولات جولة «دي بي ورلد»، وانضم إلى قائمة الفائزين بالألقاب، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وكسب ليندبيرج، بفضل هذا اللقب، تصدّر ترتيب بطولات «السلسلة الآسيوية» التي أقيمت منافساتها بواقع أربع بطولات، الصين (بطولتان) والهند وتركيا، وذلك بإجمالي 822 نقطة.

كما استفاد ليندبيرج من فوزه باللقب، بالتقدّم على صعيد التصنيف العالمي الصادر أمس، لـ«السباق إلى دبي»، ويحتل المركز السابع بإجمالي 1031 نقطة، بإجمالي مشاركته في 10 بطولات هذا الموسم.

وكسب ليندبيرج، بفضل نيله اللقب الشرفي لـ«السلسلة الآسيوية»، بطاقة المشاركة في «بطولة أميركا بي جي أيه»، واحدة من البطولات الأربع الكبرى في رياضة الغولف، والمشاركة في سلسلة بطولات «باك 9» هذا الموسم في جولة «دي بي ورلد»، إضافة إلى جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار.

وفي تعليق ليندبيرج، عقب فوزه، قال: «هذا حلم تحقق، لطالما حلمتُ به لسنوات طويلة، في الحفرة الأخيرة، شعرتُ بدوار شديد وكدت أتقيأ».