3 قمم في القاع في توقيت واحد.. ودوامة «الهبوط» تترقب الخاسرين

تنطلق الجولة الـ24 من دوري المحترفين لكرة القدم على نحو غير معتاد، بعدما برمجت رابطة المحترفين مباريات الفِرَق المتنافسة على البقاء في اليوم الأول من الجولة، ما يضع الفِرَق السبعة المنافسة على تجنب الهبوط تحت ضغط لحظي متزامن، إذ ستُبنى النتائج على وقع ترقب مباشر لما يحدث في الملاعب الأخرى، ما يرفع منسوب التوتر، خصوصاً أن دوامة الهبوط ستعمل بكامل طاقتها في مباريات اليوم.

دبا - البطائح

ستكون مواجهة دبا وضيفه البطائح على ملعب الأول في الساعة 20:45 مساء الأكثر إثارة مقارنة ببقية اللقاءات، كونها تجمع بين فريقين في أسفل الترتيب، ما يجعل الانتصار وحده المطلب الأساسي، بينما سيضاعف التعادل من معاناة الطرفين بشكل أكبر، ويدخل دبا اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، وهو مطالب باغتنام فرصة اللعب أمام جماهيره لحسم النقاط الثلاث، وتحسين فرصه في تجنب الهبوط، رغم صعوبة ذلك، إذ تنتظره مباراتان أمام عجمان والعين في الجولتين المقبلتين.

وعلى الطرف الآخر، فإن البطائح ليس في وضع أفضل من أصحاب الأرض، إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ويدرك أن أي نتيجة بخلاف الانتصار قد تتسبب في تراجعه إلى المركز قبل الأخير في حال فوز الظفرة على بني ياس، وتتعزّز صفوف «الراقي» بعودة لاعبه أولريش ميليكي، الذي غاب عن الجولة الماضية بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات.

بني ياس - الظفرة

يتمسك الظفرة بحظوظه الضئيلة في البقاء في دوري المحترفين حينما يحل ضيفاً على بني ياس، في الساعة 20:45 مساء، على استاد الشامخة، ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل تحسين حظوظه، وتجنّب الهبوط.

ويدخل الظفرة المواجهة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، وكان قد أضاع فرصة تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الماضية أمام عجمان بعد أن كان الطرف الأفضل، لكنه لم يستثمر الفرص قبل أن تستقبل شباكه هدفاً قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، وتتضاعف صعوبات الفريق في لقاء اليوم بفقدانه خدمات لاعبه، جوبسون سانتوس، بداعي الإيقاف.

وفي المقابل، سيكون الانتصار كافياً لبني ياس، صاحب المركز الـ10 برصيد 25 نقطة، لضمان البقاء رسمياً، وكان الفريق انتفض بشكل لافت في الجولات الماضية وصعد من المركز الأخير إلى الـ10، وتتعزّز صفوفه في لقاء اليوم بعودة الثنائي، سهيل النوبي وليونيل جوفوفو، بعد استيفائهما لعقوبة الإيقاف بسبب البطاقات الملونة.

كلباء - خورفكان

سيكون الفوز هو المطلب الوحيد لفريق كلباء لتعزيز حظوظه في تجنب الهبوط، وذلك حينما يستقبل، في الساعة 20:45 مساء، ضيفه خورفكان على استاد كلباء، في حين أن التعادل قد يكون كافياً للأخير في حال تعثر صاحبَي المركزين الأخيرين، الظفرة ودبا.

ويأمل «النمور»، الذين يحتلون المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، في الاستفادة من عامل الأرض لحسم اللقاء للإبقاء على آمالهم قائمة في تجنّب الهبوط، ويفقد الفريق جهود لاعبه، ميها بلازيتش، الذي حصل على بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام بني ياس.

وعلى الطرف الآخر فإن خورفكان، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة، يسعى إلى الاستفادة من الحالة الإيجابية التي يمرّ بها بعد أن خطف نقطة ثمينة بتعادله مع شباب الأهلي في الجولة الماضية، كما أنه سيستعيد جهود الثنائي، أكرم النقاش وسليم أملاح، بعد غيابهما عن «النسور» في اللقاء الماضي بداعي الإيقاف بسبب البطاقات الملونة.

عجمان - الجزيرة

يبحث الجزيرة عن استعادة توازنه والتمسك بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، للحفاظ على آماله في المشاركة الخارجية، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على عجمان، اليوم، في الساعة 18:05، على استاد راشد بن سعيد.

وكان الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مطارديه الوصل والوحدة على التوالي، قد خسر في الجولة الماضية أمام النصر (2-3)، وهو ما أدخله في حسابات معقدة، إذ بات مطالباً بالفوز لتفادي فقدان المركز الثالث، ويستعيد الفريق خدمات لاعبه نبيل أبردين الذي غاب عن اللقاء السابق بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز السابع برصيد 27 نقطة، إلى تعزيز موقفهم في جدول الترتيب، بعد أن ضمنوا منذ الجولة الماضية بقاءهم في المحترفين رسمياً، ما يجعل بقية مبارياتهم فرصة لجمع أكبر عدد من النقاط، ويفقد «البركان» جهود لاعبه أنس أمطيطش، بداعي الإيقاف.