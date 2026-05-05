بطولة المواهب للرماية تقام في نادي الشارقة

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب للرماية، التي تُقام، يومَي 16 و17 مايو الجاري، في مرافق نادي الشارقة الرياضي، ضمن جهودها لاكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز قاعدة الممارسين للعبة في الدولة.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة رئيس اللجنة، أن البطولة تُمثّل خطوة مهمة لدعم الرياضات التخصصية وتوسيع قاعدة المشاركة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن رؤية تستهدف اكتشاف الطاقات الواعدة، وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها.

وقال: «نعمل على تعزيز التكامل بين الجهات الرياضية لضمان استدامة تطوير المواهب، وبناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات مستقبلاً».

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإمارات للرماية، محمد سهيل النيادي، أن البطولة تُمثّل ركيزة أساسية ضمن مبادرة «رماة المستقبل» الهادفة إلى إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة، من خلال توفير بيئة تجمع بين التنافس والتطوير المستمر.

وأضاف أن البرنامج يركز على اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل على تطويرها وفق منهجية علمية حديثة، بما يُعزّز حضور الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وتستهدف البطولة الفئات العمرية من 12 إلى 16 سنة للبنين والبنات، حيث توفر منصة تنافسية تُتيح إبراز القدرات الفنية واكتشاف المواهب.

وسيحصل الفائزون على ميداليات وجوائز، إلى جانب اختيار نخبة من المشاركين للانضمام إلى برامج التطوير، بينما دعت اللجنة الأندية والأكاديميات إلى المشاركة، مع فتح باب التسجيل مجاناً عبر منصات الاتحاد.