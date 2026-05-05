هاريس: خسارتي الوزن سر تألقي مع «سلة النصر»

كشف المحترف الأميركي في فريق كرة السلة بنادي النصر، مارفيل هاريس، أن خسارته للوزن، والعمل بشكل كبير على رفع الجاهزية البدنية، يُمثّلان سر تألقه في موسمه الحالي مع «العميد»، وتسجيله على مدار الموسم معدلاً يتخطى 23 نقطة في المباراة الواحدة، جاءت أغلاها، بحسب وصفه، حين منح فريقه، الأسبوع الماضي، في الثواني الأخيرة، سلة الفوز على المنافس التقليدي شباب الأهلي (83-81)، والاحتفاظ بـ«كأس الإمارات».

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم»: «خسارتي الوزن ساعدتني كثيراً على رفع لياقتي البدنية، وانعكس ذلك إيجاباً على تحسين مستوى أدائي في موسمي الثالث مع النصر، والقدرة على تسجيل معدل نقاط يتخطى حاجز 23 نقطة في المباراة الواحدة».

وأوضح: «الالتزام ببرنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية، وبذل مجهودات مضاعفة في تدريباتي اليومية، سواء البدنية منها أو مع الفريق، ساعدني على خسارة الوزن، ما منحني القدرة في المباريات على استثمار سرعتي في اختراق دفاعات الخصوم، والتسجيل بصورة أدق تحت ضغط المدافعين، وبالتالي ارتفاع معدل التسجيل في موسم أعتبره الأفضل لي مع الفريق».

وأضاف: «ارتفاع مستوى الدوري والبطولات المحلية للموسم الحالي مقارنة مع المواسم السابقة، في ظل تقارب مستوى الأندية، رفع مستوى التحديات، وجعلني مطالباً كلاعب محترف ببذل مزيد من الجهد لتحقيق طموحات الفريق، خصوصاً أن تكرار بلوغنا المباريات النهائية وضع على الفريق مزيداً من الضغوط، في القدرة على مواصلة المنافسة وتحقيق الألقاب، وهو ما نجحنا في تحقيقه أخيراً بالاحتفاظ بـ(كأس الإمارات) للمرة الثالثة على التوالي، في مباراة سجلت فيها أغلى نقاطي لهذا الموسم، بعد نجاحي في الثواني الأخيرة وتحت الضغط الدفاعي للاعبي شباب الأهلي في تسجيل سلة الفوز».

وعن تطلعاته المقبلة، قال هاريس: «طموحاتي في مواصلة تقديم الأداء القوي، والمنافسة مع النصر لإضافة ثاني ألقابنا هذا الموسم، حين نخوض معاً نهاية الشهر الجاري البطولة الختامية».

واختتم: «أتطلع إلى تجديد الشراكة مع النصر للموسم المقبل، خصوصاً أنني وعائلتي نعشق دبي المدينة الآمنة والنابضة بالحياة، وأعتبر أنا وعائلتي الإمارات بمثابة بيتنا الثاني الذي وجدنا فيه كل الترحيب، وهو ما أكدته أخيراً الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية في الإمارات كافة، واستمرار أنماط الحياة بصورة آمنة، ومنها المنافسات الرياضية رغم الظروف التي شهدتها المنطقة».