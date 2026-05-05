فاكوندو: كأس المحترفين «تعويض بسيط» لجمهور الوحدة

أكّد لاعب الوحدة، فاكوندو دانيال، أن تتويج «العنابي» بلقب كأس رابطة المحترفين جاء نتيجة جهد كبير بذله الفريق طوال الموسم، مشدداً على أن الروح القتالية والإصرار كانا العامل الحاسم في تحقيق الانتصار على العين، مشيراً إلى أن لقب الكأس يُعدّ تعويضاً بسيطاً لجمهور الوحدة عن تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وقال فاكوندو لـ«الإمارات اليوم»: «سعادتي لا توصف بهذا الإنجاز، لأننا قاتلنا كثيراً طوال الموسم من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، وكنا نعلم أن المباراة النهائية تحتاج إلى تركيز خاص، فمثل هذه المواجهات لا تُلعب بقدر ما تُحسم بالإرادة والعزيمة، ولهذا دخلنا اللقاء بعقلية الفوز فقط، وهو ما تحقق في النهاية».

وأوضح: «كنا ندرك تماماً قوة المنافس، فهو فريق كبير ويمتلك عناصر مميّزة، والجميع كان يتوقع فوزه، لكننا لم ندخل المباراة بخوف، بل باحترام فقط، لأن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات المسبقة، بل بما يُقدَّم داخل الملعب، ونحن أثبتنا ذلك من خلال أدائنا وروحنا العالية طوال اللقاء».

وأضاف: «الحديث قبل المباراة كان يميل لمصلحة المنافس، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكننا ركزنا على أنفسنا فقط، وعلى ما يمكن أن نقدمه داخل الملعب، ولم نسمح لأي ضغوط خارجية بأن تؤثر فينا، بل استغللنا ذلك كدافع إضافي لإثبات قدرتنا على الفوز».

وتابع: «اللعب بالقلب كان شعارنا في هذه المباراة، وكل لاعب قدّم أقصى ما لديه، ولم يدخر أي جهد، ولهذا أعتقد أن الفريق استحق الفوز، لأننا كنا الأكثر رغبة وإصراراً على تحقيق اللقب، وهذا ما صنع الفارق في النهاية».

أما بشأن رأيه في حصيلة الوحدة خلال الموسم الحالي، فقال: «الأهم بالنسبة لنا هو التتويج بالكأس، وهذا أمر له قيمة كبيرة لنا ولجماهيرنا، لأننا كنا نريد أن نهديهم هذا اللقب بعد كل الدعم الذي قدموه لنا طوال الموسم، ونشعر بالفخر لأننا نجحنا في إسعادهم، رغم أن الفريق يستحق حصيلة أفضل مما حققه».

وقال: «بالنسبة لبقية الموسم، نعلم أننا لم نعد نمتلك فرصة المنافسة على لقب الدوري من الناحية الحسابية، لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم، بل سنخوض المباريات المتبقية بالروح ذاتها، وسنسعى إلى تحقيق الفوز فيها جميعاً، حتى ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة».

وأكمل: «لدينا ثلاث مباريات متبقية، وسنلعبها بكل قوة، لأننا نريد أن نثبت أننا فريق ينافس حتى النهاية، وأننا قدمنا كل ما لدينا هذا الموسم، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا كلاعبين، أن نشعر بأننا لم نقصر في أي لحظة».

وأضاف: «المباريات النهائية دائماً تُحسم بتفاصيل صغيرة، وهذا ما حدث أمام العين، حيث كانت هناك لحظات حاسمة استطعنا التعامل معها بشكل أفضل من المنافس، وهو ما منحنا الأفضلية في النهاية، وأعتقد أن هذا يعكس شخصية الفريق».

وشدد فاكوندو على أن «الوحدة يستحق هذا اللقب، لأننا عملنا بجد طوال الموسم، ومررنا بلحظات صعبة، لكننا لم نفقد الإيمان بقدرتنا على تحقيق شيء مميّز، واليوم نحصد نتيجة هذا العمل الجماعي».

وتحدث فاكوندو عن مستواه في الموسم الحالي، قائلاً: «على المستوى الشخصي، مررت بفترة صعبة بسبب بعض الظروف الخاصة، وكان من الصعب عليّ الوجود هنا في بعض الأوقات، لكن دعم زملائي في الفريق كان له دور كبير في مساعدتي على تجاوز هذه المرحلة، وأنا ممتن لهم كثيراً على ذلك».

وأضاف: «كذلك كانت عائلتي دائماً إلى جانبي، وهذا منحني القوة للاستمرار والتركيز على عملي داخل الملعب، ولهذا أشعر أن هذا اللقب له طعم خاص بالنسبة لي، لأنه جاء بعد تحديات كبيرة».

وأشاد بفريق الوحدة، قائلاً: «نحن فريق واحد داخل الملعب وخارجه، وهذه الروح هي التي قادتنا إلى الفوز، لأننا نلعب دائماً من أجل بعضنا بعضاً، وليس فقط من أجل أنفسنا، وهذا ما يجعلنا أقوى في مثل هذه المباريات».

وأوضح: «أما عن المستقبل، فنحن نعلم أن الطريق لايزال طويلاً، وأن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، لكننا نثق بأن الاستمرار بالروح ذاتها سيقودنا إلى المزيد من النجاحات، ونؤمن بأن العمل الجاد سيجلب النتائج الإيجابية، لهذا سنواصل القتال في كل مباراة، لأننا نُمثّل نادياً كبيراً وجماهيره تستحق منا الأفضل دائماً».

واختتم تصريحاته قائلاً: «في النهاية، أود أن أشكر كل من دعمنا، سواء من الجماهير أو الجهاز الفني أو الإدارة، لأن هذا اللقب هو ثمرة عمل الجميع، ونحن سعداء بأننا تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز وإهدائه لكل من وقف معنا».

فاكوندو دانيال:

• قاتَلنا كثيراً طوال الموسم من أجل الوصول إلى لحظة التتويج بكأس المحترفين.

• الحديث قبل المباراة كان يميل لمصلحة العين، لكننا ركزنا على أنفسنا فقط.