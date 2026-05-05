الشارقة لم يتذوق طعم الفوز على العين منذ 3 مواسم

يخوض الشارقة على ملعبه مواجهة صعبة، غداً، ضمن الجولة الـ24 من دوري المحترفين لكرة القدم، أمام العين، الذي يدخل بدوره هذه المباراة من أجل حصد النقاط الثلاث وحسم التتويج باللقب رسمياً، من دون انتظار نتيجة مباراتيه المتبقيتين في الجولتين الـ25 والـ26، لذا تُعدّ هذه المباراة مهمة بالنسبة للشارقة، الذي يسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف عدة، خصوصاً أن الفريق لم يتذوق طعم الفوز منذ الجولة الـ21، عندما فاز على الوصل بهدفين مقابل هدف.

ووفقاً لإحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، فإن الشارقة لم يتمكن من الفوز على العين في الدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية، ففي الموسم الماضي 2024-2025، تعادل الفريقان (0-0) في مباراة الذهاب، بينما فاز العين في لقاء الإياب بنتيجة (3-0)، وفي موسم 2023-2024، فاز العين في لقاء الذهاب (3-2)، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل (1-1)، أما في موسم 2022-2023، فقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (2-2)، وفاز العين (2-0) في لقاء الإياب.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في الدوري الحالي انتهت بفوز العين بهدف من دون مقابل.

وتنتظر الشارقة، بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، خمسة تحديات فنية، أبرزها تصحيح مسار الفريق، وبناء شخصية قوية له، والعودة إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد النتائج السلبية الأخيرة، التي كان آخرها الخسارة أمام الوحدة بهدفين من دون مقابل ضمن الجولة الـ23.

كما يسعى الفريق إلى مصالحة جماهيره، التي بدت غير راضية عن الوضع الحالي، في ظل تراجع النتائج والخروج من المنافسات المحلية والآسيوية، واحتلال الفريق مركزاً متأخراً في جدول الترتيب (التاسع برصيد 25 نقطة)، وهو مركز لا يليق بفريق كبير صاحب بطولات وألقاب وتاريخ حافل بالإنجازات.

وخاض الشارقة، حتى الآن، 23 مباراة، فاز في سبع مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 12 مباراة، وسجّل 32 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 41 هدفاً.