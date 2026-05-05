«دبي لكرة السلة» يواجه سبارتاك في ربع نهائي «الأدرياتيكي»

أعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من البطولة، عقب ختام مرحلة التصفيات وتحديد مواجهات الأدوار الإقصائية.

ويواجه فريق دبي لكرة السلة نظيره سبارتاك الصربي في الدور ربع النهائي، بعد تصدّره ترتيب مرحلة «أفضل 8»، ليحصل على أفضلية خوض المباراة الفاصلة على أرضه، في حال اللجوء إليها، وتُقام المواجهات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، حيث تنطلق السلسلة، غداً، على صالة «زيترا أرينا»، بينما تُقام المباراة الثانية، في التاسع من مايو الجاري، على ملعب سبارتاك، وفي حال تعادل الفريقين، تُلعب المباراة الثالثة والحاسمة على أرض فريق دبي.

ويُعتمد نظام الأفضل من ثلاث مباريات في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، بينما تُقام المباراة النهائية بنظام الأفضل من خمس مباريات.