برنامج منتخب الإمارات لكرة السلة في دورة الألعاب الخليجية

يدشن منتخب الإمارات الأول لكرة السلة حملة الدفاع عن ذهبية دورة الألعاب الخليجية لنسخة 2022، بلقائه صاحب الضيافة المنتخب القطري في 15 مايو الجاري، في مباراة تجمعهما على صالة نادي الغرافة لحساب الجولة الأولى، في رابع أيام الدورة المقامة في نسختها الرابعة في قطر خلال الفترة بين 11 و22 الشهر الجاري.

ويخوض منتخب السلة في 16 من هذا الشهر مباراته الثانية بلقاء شقيقه البحريني، على أن يختتم (الأبيض) في اليوم التالي (17 مايو) الدور التمهيدي بلقاء المنتخب السعودي.

وتقتصر منافسات السلة في نسخة 2026، على أربع منتخبات، ليقضي نظام المسابقة، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد على أثره ترتيب المنتخبات من الأول وحتى الرابع، وتحديد هوية مباراتي نصف النهائي في 19 مايو الجاري، ويلتقي فيها متصدر الدور التمهيدي مع صحاب المركز الرابع، والوصيف مع صاحب المركز الثالث، في مواجهتين تحددان طرفا المباراة النهائية التي تقام في 20 من هذا الشهر.

يذكر أن المنتخب السلة، احرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية في الكويت عام 2022 بفوزه على صاحب الضيافة المنتخب الكويتي بنتيجة (76-73).