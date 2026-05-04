منصور بن محمد يُتوِّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

توَّج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أُقيمت، على مدار يومين، في نادي شباب الأهلي، بمشاركة واسعة من أندية وأكاديميات الدولة.

وبرزت البطولة كمنصة لاختبار جاهزية الفِرَق، وقياس تطوّر برامج التدريب داخل الأندية والأكاديميات، في ظل منافسات اتسمت بالندية، والانضباط، والرغبة الكبيرة في حصد النقاط، وتعزيز الحضور على مستوى الموسم المحلي.

وشهد اليوم الختامي إقامة المنافسات النهائية لجميع الفئات، حيث نجحت أكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777» في انتزاع لقب فئة تحت 14 عاماً، وتُوِّج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة تحت 16 عاماً، بينما حصد نادي الجزيرة صدارة فئة تحت 18 عاماً، وذهب لقب فئة الكبار إلى نادي بني ياس للجوجيتسو، في ختام يوم حافل بالمواجهات القوية التي أبرزت الفوارق الفنية الدقيقة بين الفِرَق المشاركة.

وجرت مراسم التتويج باللقب وبالمراكز الأولى، بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، وعضوَي مجلس إدارة الاتحاد، محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد سعيد الجروان، ونائب رئيس مجلس الإدارة في نادي بني ياس الرياضي، ناصر خادم الكعبي، وعدد من مسؤولي الاتحاد ومجلس دبي الرياضي والأندية بالدولة.

وتوجّه محمد سالم الظاهري بالتهنئة إلى الأندية والأكاديميات الفائزة، مشيداً بالمستويات التي قدمها اللاعبون خلال البطولة، ومثمناً جهود نادي شباب الأهلي في استضافة المنافسات وما وفره من مقومات تنظيمية أسهمت في خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة البطولة.

وأكّد الظاهري أن الأندية والأكاديميات تُعدّ شريكاً رئيساً في مسيرة تطور الجوجيتسو الإماراتي، مشيراً إلى أن البطولات المحلية الكبرى تمنح اللاعبين فرصة مهمة للاحتكاك، وتتيح للأجهزة الفنية الوقوف على مستوياتهم في بيئة تنافسية حقيقية.

وقال: «تحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بمكانة خاصة ضمن أجندتنا الرياضية السنوية، كونها تجمع بين القيمة التنافسية والدور التطويري، فقد شهدت هذه النسخة مستويات متميّزة أظهرت حجم الجهد الذي تبذله الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين، كما أسهمت في إبراز عدد من المواهب الشابة التي تمتلك مقومات التطور والمنافسة مستقبلاً».

من جانبه، قال أحمد سعيد الجروان: «نتقدم بخالص الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمهم الدائم، ونسعى في إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى تشجيع اللاعبين دوماً على احترام المنافسين والحكام والقوانين بصفته أهم مبدأ لدينا، ونبارك للجميع هذا الإنجاز وما قدموه من جهود مشتركة من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدربين واللاعبين والفنيين في النادي».

وقال عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس مشرف الألعاب الفردية، عبيد مصبح الكعبي: «نشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو وإدارة نادي بني ياس على دعمهما للرياضات القتالية، وكان هدفنا الحفاظ على اللقب، وبحمد الله نجحنا في ذلك، ثمرة لجهود الجميع سواء الكادر الفني والتدريبي والإداريين واللاعبين وأعضاء شركة النادي. ونفخر بأن نادي بني ياس للجوجيتسو يزخر بنخبة من اللاعبين على مستوى عالمي».

وقال مدير رياضة الجوجيتسو في نادي الجزيرة، عبدالله القامة: «نجحنا بفضل الله بتحقيق هذا الإنجاز، وأبارك للجميع هذا الفوز، وسعداء برؤية أبنائنا على منصة التتويج، ونشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمهم وجهودهم الكبيرة، كما نشكر إدارة نادي الجزيرة على الدعم الدائم، ونفخر بالفوز في هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً».