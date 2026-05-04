يونايتد يواصل صعود قمة «الدرجة الأولى»

عزّز فريق يونايتد صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز مستحق على مصفوت بهدفين من دون ردّ، أمس، ضمن الجولة الـ26، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، بينما تجمّد رصيد مصفوت عند 18 نقطة في المركز الـ13.

وسجّل هدفَي كتيبة الأسطورة الإيطالية، أندريا بيرلو، النجم البرتغالي صامويل لوبيس (28)، والكاميروني سيدريك نانا (90+4).

وواصل حتا نتائجه الإيجابية مطارداً القمة بفوز عريض خارج أرضه على الاتفاق (4-1)، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي الاتفاق عند 19 نقطة في المركز الـ12، وافتتح المغربي أنس الطويل، التسجيل مبكراً في الدقيقة (7)، قبل أن يتألق راشد مبارك بثنائية (29 و61)، واختتم المقدوني شيفيت شفيتي الرباعية (67)، بينما سجّل السويسري دافيد مارياني هدف الاتفاق الوحيد (47).

وتغلب العروبة على ضيفه دبا الحصن بهدف نظيف، أحرزه محمد الحمادي (59)، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تراجع دبا الحصن إلى المركز الخامس برصيد 46 نقطة، وخطف الذيد فوزاً صعباً من الجزيرة الحمراء بهدف نظيف، حمل توقيع البرازيلي بيدرو سانتوس (64)، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن حتا والعروبة، بينما تراجع الجزيرة الحمراء إلى ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.

وفاز الحمرية على الفجيرة (3-2)، رافعاً رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد الفجيرة عند 37 نقطة في المركز السابع، وسجّل للفائز البرازيلي ديوغو دا سيلفا (38)، ومواطنه إيتالو دي سوزا (40)، والسيراليوني عبدول بانجورا (51)، وللفجيرة السنغالي محمد ديوب (24)، والفرنسي ساندر بنبشير (90+4).

وحقق العربي فوزاً ثميناً على فريق الإمارات «الصقور» بهدف من دون ردّ، ليواصل تمسكه بحلم الصعود، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، وسجّل هدف اللقاء العاجي شيخ عيمار (57)، بينما بقي الإمارات عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وحقق فريق مجد فوزاً كبيراً على سيتي بثلاثية نظيفة، غادر بها المركز الأخير، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمّد رصيد سيتي عند 22 نقطة في المركز الـ11، وسجّل أهداف مجد كلٌّ من علي عيد اليحيائي (39)، وعبدالله الحمادي (46)، والأرجنتيني باتريسيو بورجوس (67).