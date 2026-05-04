لا مجال للخطأ.. كلباء وخورفكان في معركة البقاء

يستضيف فريق كلباء ضيفه خورفكان، غداً، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري المحترفين، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع البقاء.

ويمتلك خورفكان 25 نقطة في المركز الثامن، مقابل 23 نقطة لكلباء في المركز الـ11، ما يعني أن فوز خورفكان سيضمن له البقاء رسمياً، بينما سيقرب فوز كلباء الفريق بشكل كبير من تأمين موقعه، بانتظار نتائج الفِرَق المُنافسة، مثل البطائح والظفرة ودبا، وتُعدّ المواجهة بين «النمور» و«النسور» من ديربيات الإمارات الشمالية ذات الطابع الجماهيري، إذ تبدو متكافئة على الورق، مع صعوبة التنبؤ بنتيجتها، وتبرز ستة مشاهد فنية متوقعة في المباراة.

تكافؤ الفرص

تبدو المباراة متقاربة، مع أفضلية نسبية لكلباء بحكم عاملَي الأرض والجمهور، ويظل التعادل خياراً وارداً، مع إمكانية الحسم عبر تفاصيل صغيرة، في ظل حذر متوقع من الطرفين لتفادي الخسارة، مع السعي إلى كسب رضا الجماهير.

استحواذ كلباء ومرتدات خورفكان

يعتمد كلباء على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف، وهو أسلوب واضح منذ تولي المدرب العراقي، غازي فهد، المهمة، في المقابل يجيد خورفكان التنظيم الدفاعي، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، خصوصاً أمام الفِرَق التي تلعب بأسلوب مفتوح، كما حدث في تعادله مع شباب الأهلي (3-3).

حنكة المدربين

تمتد المواجهة إلى الجوانب الفنية، حيث يعتمد مدرب كلباء، غازي فهد، على التنظيم والانضباط، بينما يراهن مدرب خورفكان، الكرواتي دامير كرزنار، على المرونة والتبديلات المؤثرة، لاسيما في الشوط الثاني.

تصحيح الأوضاع

رغم سيطرة كلباء على الكرة، فإن خورفكان يمتلك جودة أعلى في إنهاء الهجمات، ما يجعله أكثر خطورة عند الوصول إلى المرمى، وفي المقابل يتميّز كلباء بقدرته على العودة في النتائج، إذ حصد ثماني نقاط بعد تأخره، مقابل ثلاث نقاط فقط لخورفكان، ما يمنحه أفضلية نفسية وفنية.

الأرقام لمصلحة خورفكان

يتفوق خورفكان هجومياً بتسجيله 33 هدفاً مقابل 27 لكلباء، إضافة إلى دقة تسديد أعلى (48% مقابل 38%)، ونسبة تحويل فرص أفضل (20% مقابل 14%)، ما يعكس فاعليته الهجومية.

الحضور الجماهيري

يلعب كلباء على أرضه وبين جماهيره، ما يمنحه دفعة معنوية، لكن هذا الاندفاع قد يفتح المجال أمام خورفكان لاستغلال المساحات عبر الهجمات المرتدة.