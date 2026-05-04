أحداث نهائي الوحدة والعين على طاولة «الانضباط» غداً

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ستبحث خلال اجتماعها، غداً، الأحداث التي صاحبت مباراة القمة بين فريقَي الوحدة والعين في نهائي كأس رابطة المحترفين التي أقيمت، الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الوحدة 4-2 بركلات الترجيح وتتويجه باللقب.

وشهدت المباراة اشتباكات داخل الملعب بين عدد من لاعبي الفريقين، حتى إن عدداً من اللاعبين البدلاء دخلوا إلى أرضية الملعب، وسادت حالة من الفوضى، وذلك أمام حكم المباراة الروسي، سيرغي إيفانوف، الذي سعى إلى احتواء الموقف، ودوّن كل ما حدث في تقريره، تمهيداً لرفعه إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرارات بحق المتسببين في الأحداث.

وستنظر لجنة الانضباط في أحداث المباراة بناء على تقرير الحكم، إلى جانب تقرير مراقب المباراة، اللذين دوّنا بدورهما كل ما حدث داخل الملعب.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت، وفقاً لمصادر خاصة، إلى أن تقرير الحكم الروسي تضمن بطاقة حمراء مباشرة لكل من كاكو ولاعب الوحدة منصور صالح، على الرغم من عدم إشهارها داخل أرضية الملعب، حيث جرى تدوينها لاحقاً بسبب الأحداث التي وقعت عقب نهاية اللقاء.

من جهته، أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، خبير التحكيم عبدالله العاجل، أنه تابع ما حدث من أحداث داخل الملعب، مشيراً إلى أن شرارة الأحداث بدأت بين لاعبين اثنين من الفريقين.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعبين اللذين بدآ شرارة الأحداث تمت معاقبتهما من قبل حكم المباراة، بتدوين بطاقة حمراء مباشرة بحق كل منهما، معتبراً أنه يحق لحكم المباراة تدوين أي ملاحظات أو إشهار بطاقة حمراء بحق أي لاعب حتى بعد انتهاء المباراة، طالما أن هذا اللاعب لا يزال داخل الملعب، سواء قبل المباراة أو بعد نهايتها، وذلك بنص قانون التحكيم في مثل هذه الحالات.

وبخصوص رفع حَكم ومراقب المباراة تقريرين منفصلين إلى لجنة الانضباط، بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة، أكد العاجل أن «أي مشكلة أو أحداث رافقت أي مباراة سيتم رفع تقرير بشأنها إلى لجنة الانضباط، لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على هذا التقرير، سواء كان هناك متسببون في الأحداث أم لا»، لافتاً إلى أنه في «أي مشكلة لابد أن يكون هناك متسبب أو متسببون»، وبشأن مهمة حكم الساحة ومراقب المباراة في مثل هذه الأحداث، أكد العاجل أن «مهمة حكم الساحة هي تدوين ملاحظاته بشأن الأمور التي حدثت أمامه، بينما ينحصر دور مراقب المباراة في كتابة تقرير كامل بشأن كل ما حدث داخل الملعب، كون ذلك سيوضح الحقائق ويساعد لجنة الانضباط في اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الحالات»، معتبراً أن «القرار الذي ستُصدره لجنة الانضباط بحق المتسببين في الأحداث يعتمد في الأساس على نوعية تقرير حكم المباراة، سواء كان اعتداء أو سبّاً أو غير ذلك».

وأضاف العاجل أن حكم الساحة سيستعين في تدوين ملاحظاته في هذه الحالة أيضاً بتقنية «الفار» التي ستكشف الحقائق، كونها تابعت كل شيء داخل الملعب، ما يساعده في معرفة من هو المتسبب في شرارة الأحداث، وكذلك في كتابة تقريره بشأن ما حدث إلى لجنة الانضباط.