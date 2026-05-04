شباب الأهلي بطلاً.. والشارقة وصيفاً لبطولة الدولة لفردي رجال الطاولة

تُوّج لاعب نادي شباب الأهلي، إبراهيم أحمد، بلقب بطولة الدولة لفردي الرجال لكرة الطاولة، عقب فوزه في المباراة النهائية على أحمد سعيد، لاعب نادي الشارقة، بنتيجة 3-2، في المواجهة التي أقيمت، أمس، على صالة نادي الوصل.

وتقاسم المركز الثالث كل من صلاح الدين عبدالحميد وزميله عبدالله البلوشي، من شباب الأهلي.

وعقب ختام المنافسات، توج الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، حسن الزرعوني، وعضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات الوطنية، راشد عبدالحميد، الفائزين.