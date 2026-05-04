فوزان كبيران لـ «دبي» و«خورفكان» في دوري «سلة الكراسي»

شهدت منافسات الجولة السابعة من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) للموسم الرياضي 2025-2026 مواجهات قوية، عكست ارتفاع المستوى الفني وتصاعُد وتيرة التنافس بين الأندية، في ظل الأداء المميز للاعبين والإصرار على تحقيق الانتصارات.

ففي المباراة التي أقيمت على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، حسم نادي دبي مواجهته أمام نادي العين بنتيجة 50-39، بعد أداء متوازن وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، الذي احتضنته صالة نادي خورفكان للمعاقين، قدم فريق خورفكان عرضاً قوياً أمام نادي عجمان، وحقق فوزاً عريضاً بنتيجة 66-10، في مباراة شهدت تفوقاً واضحاً لأصحاب الأرض دفاعياً وهجومياً، مع فرض إيقاع اللعب منذ الربع الأول وحتى صافرة النهاية.

واشتعل الصراع على صدارة الدوري، بعدما واصل نادي دبي لأصحاب الهمم تمسكه بالقمة برصيد 11 نقطة، مؤكداً ثبات مستواه مع اقتراب المراحل الحاسمة من البطولة، وجاء نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ليواصل ملاحقته المباشرة.

وحل نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد ثماني نقاط، بعد عروض قوية أبقته ضمن دائرة المنافسة على اللقب.

وفي المركز الرابع، جاء نادي العين لأصحاب الهمم برصيد سبع نقاط، بينما حل نادي عجمان لذوي الإعاقة في المركز الخامس برصيد ست نقاط، في سعيه لتحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.

وتؤكد هذه الأرقام تقارب مستوى فرق المقدمة، ما يمهد لمواجهات قوية ومثيرة في الجولات القادمة، ضمن سباق مفتوح نحو لقب الموسم.