زايد الحمادي: «منشفة خاصة» سر نجاحي في التصدي لركلتَي العين

أكد حارس مرمى الوحدة، زايد الحمادي، أن «العنابي» لم يلعب أمام العين في نهائي كأس رابطة المحترفين من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح، بينما كشف أن «منشفة خاصة به» كانت من أسباب تصدّيه لركلتي جزاء من لاعبي «الزعيم» رامي ربيعة وحسين رحيمي، وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة استحق تحقيق الفوز ونيل اللقب، موضحاً: «قدّمنا مباراة قوية وكبيرة، حيث دخل الفريق اللقاء بتركيز كبير، وكان هناك إصرار على أن يحقق الوحدة الفوز من أجل إسعاد الجمهور الغفير الذي ساند اللاعبين وتوجّه إلى الملعب منذ وقت مبكر».

وأضاف: «لم نكن نفكر في ركلات الترجيح إطلاقاً، بل كنا نبحث عن الحسم في الوقت الأصلي، لكن ظروف المباراة فرضت سيناريو مختلفاً، تعاملنا معه بهدوء وتركيز كبيرين حتى النهاية».

وتابع: «المنشفة الخاصة التي أستخدمها كانت جزءاً من طقوسي المعتادة، فهي تساعدني على التركيز في لحظات التنفيذ، ودراسة طريقة تسديد كل لاعب، وأسهمت في نجاحي في التصدي لركلتين حاسمتين».

وتابع: «العمل الجماعي داخل الفريق كان كلمة السر في هذا التتويج، الجميع قدّم كل ما لديه، من اللاعبين إلى الجهاز الفني، وكانت الروح عالية منذ بداية اللقاء وحتى آخر لحظة».

وأردف: «هذا اللقب لم يأتِ بسهولة، بل كان نتيجة موسم طويل من العمل والتعب والتضحيات، واليوم نرى ثمرة هذا الجهد أمامنا».

وأعرب حارس مرمى الوحدة عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن الفريق نجح في تعويض جماهيره بعد الإخفاق في مباراة العين ضمن منافسات الدوري، مشيراً إلى أن هذا اللقب يُمثّل أفضل رد ممكن على تلك الخسارة.

وأكمل: «لقد كنتُ وعدت الجماهير الوحداوية بالتعويض، صحيح أننا خسرنا ثلاث نقاط في الدوري، لكن اليوم تُوّجنا ببطولة، وأعتقد أن هذا أفضل تعويض لهم، إذ تمنحك كرة القدم دائماً فرصة للرد وإظهار رد الفعل، ولقد استطعنا أن نُثبت أنفسنا بعد العمل الكبير منذ بداية الموسم، على الرغم من أنه كان موسماً صعباً في كثير من فتراته».

وأشار إلى أن «هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل بجهود جميع اللاعبين ودعم جمهورنا الغالي الذي كان حاضراً دائماً بقوة خلف الفريق، ونحن سعداء بأننا حالفنا التوفيق في إسعادهم في هذه المناسبة المهمة».

وواصل: «أشكر كل من وقف معنا في هذه الرحلة، سواء داخل النادي أو خارجه، لأن الدعم المعنوي كان له تأثير كبير في رفع الروح القتالية لدى الجميع».

وتابع: «التتويج باللقب يُعدّ نوعاً من الإنصاف للفريق بعد التحديات التي واجهها، خصوصاً في فترات صعبة من الموسم، لكننا استطعنا العودة في اللحظات المهمة وإثبات شخصيتنا».

وأشار زايد الحمادي إلى أن «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، إذ واجهنا منافساً قوياً وشرساً، لكن التركيز والرغبة في الفوز حسمت المواجهة في النهاية عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت لنا في اللحظة الحاسمة».

وأوضح أن «الفريق كان منظماً طوال اللقاء، ونجح في التعامل مع الضغط الكبير، سواء في الوقت الأصلي أو خلال ركلات الترجيح، وهذا يعكس شخصية الفريق وقدرته على الصمود».

واختتم حديثه بتأكيد تقديره لدعم الجماهير، قائلاً: «أشكر الفريق وأشكر جمهورنا الذي لا يتخلف عن الموعد، والحمد لله رب العالمين على هذا التتويج».

