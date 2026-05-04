الكعبي يرفع سقف الطموح.. من أولمبياد الشباب إلى ميدالية أولمبية في 2028

أكّد لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم ونادي المدام الثقافي الرياضي، خليفة مصبح الكعبي، أن مشاركته في أولمبياد الشباب، المقررة إقامته في السنغال خلال أكتوبر المقبل، تحمل طابعاً تنافسياً، إلى جانب كونها فرصة مهمة للاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم، بما يسهم في تطوير مستواه استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأعرب الكعبي عن سعادته الكبيرة ببلوغ هذا الحدث الرياضي العالمي، مشيراً إلى أن الوصول إليه يُمثّل محطة مهمة في مسيرته الرياضية.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «هدفي لا يقتصر على المشاركة في أولمبياد الشباب، بل أسعى إلى مواصلة التطور والتميّز من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028، وتحقيق إنجاز بالفوز بميدالية أولمبية»، وأضاف: «أحرزت نحو 50 ميدالية، أغلبها ذهبيات، وهو ما يمنحني دافعاً كبيراً للاستمرار، وتحقيق المزيد من الإنجازات».

وتابع أن هذا التأهل يُمثّل له «عزاً وفخراً»، كونه محطة مهمة لأي لاعب، وفرصة لتحقيق حلم تمثيل الوطن، معرباً عن أمله في تقديم مشاركة قوية.

وأشار إلى أن طموحه لا يتوقف عند هذه المحطة، قائلاً: «الأولمبياد هو الهدف الأكبر، وتحقيق الميداليات هو الغاية».

وأكّد أن ما حققه من إنجازات جاء بدعم متكامل من أسرته، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد القوس والسهم ونادي المدام الثقافي الرياضي والمدرسة، مشيراً إلى أن هذا التكامل يُمثّل أساس النجاح الرياضي.

من جانبها، أكّدت رئيسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، المهندسة هنادي خليفة الكابوري، أن تأهل لاعبين من أبناء الإمارات إلى أولمبياد الشباب يُعدّ إنجازاً بحد ذاته، مشيرة إلى أن بلوغ هذا المحفل العالمي يعكس حجم الجهود المبذولة من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأضافت أن هذا التأهل يُمثّل خطوة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة على المستوى الوطني، ويُعزّز من حضورها على الساحة الدولية.

ووجهت الكابوري نصيحتها للاعبين بضرورة مواصلة العمل بروح رياضية عالية، واستثمار فرصة الاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم، لاكتساب الخبرات، مؤكدةً أهمية التحلي بالطموح ووضع أهداف كبيرة رغم قوة المنافسة، وأن مثل هذه المشاركات تسهم في صناعة أبطال المستقبل، وترسخ ثقافة الإنجاز.

أبرز الإنجازات

تحدث الكعبي عن أبرز إنجازاته، وأوضح أن من بينها مشاركته في بطولة أوروبا 2025 في سلوفينيا، إضافة إلى تحقيقه المركز الـ12 في بطولة أُقيمت في كندا، إلى جانب حصيلة تتجاوز 50 ميدالية في مختلف المشاركات.