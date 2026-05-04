الإمارات تحصد ذهبية «غراند سلام الكبرى» للجودو

تُوِّجت لاعبة المنتخب الوطني للجودو، إليزا ليتيف، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 78 كجم، في بطولة دوشانبي (غراند سلام) الكبرى للجودو (طاجيكستان 2026)، التي اختتمت، أمس، بقاعة قصر الرياضة، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، وبمشاركة 240 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، وجاء تتويج لاعبتنا بالذهبية بعد تخطيها منافستها الهولندية، ماريت كامبس، في الدور التمهيدي، ثم بطلة روسيا، بشينكو ألكسندر، بالقاضية (إيبيون) في الدور الثاني، بعد سيطرة تامة على مجريات النزال، ثم الفوز على بطلة هولندا، باتيل فان، في المباراة النهائية، ليرتفع علم الإمارات عالياً على منصة التتويج بمصاحبة النشيد الوطني وسط أكثر من 8000 متفرج.

وهنّأ رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، البعثة برئاسة عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الدكتور ناصر التميمي، على هذا الإنجاز المشرف، مشيراً إلى أنه ما كان له أن يتحقق، لولا دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.

وبهذا التتويج احتل المنتخب الوطني المركز السادس في الترتيب العام للبطولة.