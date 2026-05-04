دبا بطلاً لدوري 2025 - 2026 تحت 10 سنوات

تُوِّج فريق تحت 10 سنوات بنادي دبا بطلاً لدوري موسم 2025–2026، في إنجاز جديد يعكس العمل المتميّز الذي يقدمه النادي في تطوير فِرَق المراحل السنية وصقل المواهب الواعدة، وشهدت مراسم التتويج حضور رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد الظنحاني، وعضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فهد الكساد، حيث جرى تكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بالميداليات الذهبية ودرع الدوري، تقديراً لما قدموه من جهود كبيرة طوال الموسم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي دبا، أحمد سعيد الظنحاني، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن التتويج جاء ثمرة لعمل جماعي متواصل، والتزام كبير من جميع القائمين على الفريق، مشيراً إلى أن النادي يولي اهتماماً خاصاً بفِرَق المراحل السنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل مشرق لنادي دبا، وتعزيز حضوره التنافسي على الساحة الرياضية.