شباب الأهلي والشارقة يقتسمان ألقاب دوري الكاراتيه

اقتسم ناديا شباب الأهلي والشارقة الرياضي للألعاب الفردية ألقاب ختام الدوري العام لكاراتيه فرق «الكوميتيه» لفئات السيدات والناشئات والرجال والناشئين، بعدما فرض الناديان سيطرتهما على منافسات الإناث والذكور، في الجولة الختامية التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بمشاركة 111 لاعباً ولاعبة من 11 نادياً.

ونجحت لاعبات شباب الأهلي في حصد لقبَي فئتَي السيدات والناشئات، فيما تألق نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية بفرض هيمنته على منافسات الرجال والناشئين، ليؤكد الناديان مجدداً حضورهما القوي وتقاسمهما منصات التتويج، والتتويج بلقب الدوري العام للكاراتيه على صعيدي فرق «الكاتا» و«الكوميتيه» للإناث والذكور، وشهد حفل الختام ومراسم التتويج عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، المهندس سليمان الهاجري، إلى جانب المدير التنفيذي للاتحاد، الخبير محمد عباس، والمدير الفني الخبير، هشام سري، ورئيس لجنة الحكام الحكم الدولي، جابر الزعابي.

وسجلت جولة الختام لفئة «الكوميتيه» تألق ناشئات شباب الأهلي بحصدهن المركز الأول، تلتهن لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، فيما جاء المركز الثالث من نصيب مركز طورسيان الرياضي، وكررت لاعبات شباب الأهلي الإنجاز ذاته بتتويجهن بالمركز الأول لفئة السيدات، متقدمات على فريق «شرطة دبي»، صاحب المركز الثاني، وأكاديمية ماعمادور التي حلت ثالثاً.

وفي منافسات الذكور، فرض ناشئو الشارقة الرياضي للألعاب الفردية هيمنتهم بحصد المركز الأول، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما حل نادي الذيد الرياضي ثالثاً، وواصل الشارقة تألقه بتتويجه بالمركز الأول في فئة الرجال، متقدماً على نادي كلباء الرياضي الثقافي صاحب المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لنادي الذيد الرياضي.