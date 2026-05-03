"بالم 365" يظفر بلقب الدرجة الثانية الإماراتي.. ويصعد لدوري الأولى

تُوِّج فريق بالم 365 بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، عقب فوزه على فريق يونايتد (3-2)، اليوم الاحد، على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة، ليصعد إلى دوري الدرجة الأولى "الهواة".

وشهد التتويج سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، والشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي 365، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة هشام محمد الزرعوني، وعمر الحاج المهيري، وفهد إسماعيل الرئيسي، والأمين العام للاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري.

وجاء تتويج فريق بالم 365 بدرع دوري الدرجة الثانية بعد أن قدّم مستويات فنية مميزة طوال الموسم، مكّنته من حسم اللقب عن جدارة واستحقاق، ليُسجّل اسمه في سجل أبطال المسابقة.

وواصل الفريق نجاحاته خلال الموسم الحالي، بعد أن حقّق أول ألقابه الرسمية بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد، حين فاز على فريق حتا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين في 25 أبريل الماضي على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وبهذا الإنجاز، يُكمل فريق بالم 365 موسمه بتحقيق ثنائية تاريخية، بحصد بطولتي كأس الاتحاد ودوري الدرجة الثانية.