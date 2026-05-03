أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً لنادي أبوظبي للرياضات البحرية

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية في بيان اليوم الأحد، عن تعيين الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، رئيسا فخريا للنادي، تقديرا لجهوده المتميزة وإسهاماته الفاعلة في دعم وتطوير الرياضات البحرية بالدولة.

ورحب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بهذه الثقة، معربا عن اعتزازه بالرئاسة الفخرية لأول ناد بحري في الإمارات، وأحد أعرق الأندية في منطقة الخليج، منذ تأسيسه عام 1962، كما يندرج ضمن أفضل 100 ناد على مستوى العالم.

وأكد أن هذه المسؤولية تمثل تشريفا وتكليفا في آن واحد، وتستلزم مواصلة العمل للحفاظ على المكانة المرموقة للنادي، وتعزيز حضوره بين كبرى الأندية العالمية في الرياضات والأنشطة البحرية.

من جانبه، هنأ الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد العبيدلي، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بهذه المناسبة، وقال: "إن اختياره يعكس ما قدمه من جهود ملموسة للارتقاء بأندية الدولة، عبر برامج واستراتيجيات نوعية تبناها الاتحاد، وأسهمت في تحقيق إنجازات بارزة، من أبرزها اعتماد عدد من الأندية الإماراتية خلال الفترة الماضية كمراكز تدريب دولية للشراع الحديث من قبل الاتحاد الدولي، ومن بينها نادي أبوظبي".