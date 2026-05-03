سباق زايد الخيري ينطلق في إثيوبيا اليوم

تحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سباق زايد الخيري، اليوم، لأول مرة في «ساحة مسكل» وسط المدينة، لمسافة 5 كلم، بمشاركة كبيرة لفئات الرجال والسيدات وأصحاب الهمم.

وأكملت اللجنة المحلية للسباق كل الترتيبات الفنية والتنظيمية، وتوفير كل المتطلبات الخاصة بانطلاق السباق عند الساعة السابعة صباحاً، بالإضافة إلى اعتماد القوائم المشاركة من كل الفئات العمرية للرجال والسيدات وأصحاب الهمم، وتحديد مساراته، انطلاقاً من ساحة مسكل ووصولاً إليها في ختام المنافسة، لتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأعلنت اللجنة رصد جوائز مالية كبيرة للفائزين، بالعملة الوطنية الإثيوبية «البر الإثيوبي»، حيث يحصل صاحب المركز الأول لكل فئة من الرجال والسيدات على مبلغ 600 ألف، بينما ينال الثاني من الفئتين مبلغ 250 ألفاً، والثالث من الفئتين ينال 175 ألفاً، والرابع من الفئتين 110 آلاف، والخامس من الفئتين 87.5 ألفاً، والسادس من الفئتين يحصل على 70 ألفاً، والسابع من الفئتين على 60 ألفاً، والثامن من الفئتين على 55 ألفاً، والتاسع من الفئتين على 50 ألفاً، والفائز العاشر من الفئتين 40 ألفاً.

وحددت اللجنة المنظمة جوائز أخرى للفائزين من المراكز الـ11 إلى الـ40 للفئتين بقيمة 20 ألفاً، وجوائز مالية أخرى لفئة أصحاب الهمم من المركز الأول إلى الـ43 للفئتين بواقع 50 ألفاً، موضحاً أن إجمالي عدد الجوائز يصل إلى 3.79 ملايين، منها 1.897.500 للنساء في جميع الفئات، و1.897.500 للرجال، بينما يبلغ إجمالي جوائز أصحاب الهمم 2.150.000.