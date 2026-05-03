متاعب نهائي كأس المحترفين تضرب العين.. كاكو يغيب لمباراتين

تضاعفت متاعب فريق العين عقب خسارته في نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم أمام الوحدة بركلات الترجيح، بعدما امتدت تداعيات المواجهة إلى ما بعد صافرة النهاية، لتلقي بظلالها على مشوار «الزعيم» في بطولة دوري المحترفين التي يتصدرها بـ59 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقه شباب الأهلي، وذلك قبل ثلاث جولات من خط النهاية.

فقد حصل صانع الألعاب الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو الذي يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بسبع تمريرات على بطاقة حمراء مباشرة، ما يحرمه خوض مواجهتين حاسمتين أمام الشارقة والظفرة في الجولتين المقبلتين من دوري المحترفين، في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب «الزعيم» من حسم اللقب.

وكان الوحدة تُوّج، أول من أمس، بلقب كأس رابطة المحترفين بعد فوزه على العين بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وكشفت مصادر لـ«الإمارات اليوم»، أن تقرير الحكم الروسي سيرغي الذي أدار نهائي كأس رابطة المحترفين بين الوحدة والعين تضمن بطاقة حمراء مباشرة لكل من كاكو ولاعب الوحدة منصور صالح، رغم عدم إشهارها داخل أرضية الملعب، حيث جرى تدوينها لاحقاً بسبب الأحداث التي وقعت عقب نهاية اللقاء.

وقد يرتفع عدد مباريات الإيقاف في حال تمت إحالة الأحداث إلى لجنة الانضباط، التي تملك صلاحية تشديد العقوبات وفقاً لتقرير الحكم والمراقب.

وكانت شرارة التوتر بدأت مباشرة بعد إطلاق صافرة النهاية، حين توجه لاعب الوحدة عبدالعزيز البلوشي نحو لاعبي العين للاحتفال بالقرب منهم، في مشهد لم يمر مرور الكرام، إذ اندفع المغربي سفيان رحيمي نحوه في محاولة لإبعاده، لتتحول اللقطة سريعاً إلى اشتباك بالأيدي.

ومع تصاعد حدة التوتر، فقدت الأجواء السيطرة داخل أرضية الملعب، حيث اندفع عدد من لاعبي الفريقين للدخول في الاشتباكات، وفي خضم تلك الفوضى، دخل كاكو في اشتباك مباشر بالأيادي مع منصور صالح، أسفر عن إصابته بجرح في الفم.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ شهدت اللحظات التالية دخول عدد من اللاعبين البدلاء من الفريقين إلى أرضية الملعب، لتتسع دائرة الاشتباكات، قبل أن تتدخل الأجهزة الإدارية والفنية لفض النزاع واحتواء الموقف تدريجياً.

وعلى صعيد الفريق سيجد العين نفسه أمام تحدٍ إضافي، يتمثّل في غياب أحد أبرز مفاتيح لعبه في المرحلة الحاسمة من الموسم، إذ يُعدّ كاكو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف منذ بداية الدوري، ما يضع الجهاز الفني أمام مهمة صعبة لإيجاد البديل القادر على تعويض هذا الغياب المؤثر.

«الزعيم» يستأنف التدريب اليوم

يستأنف «الزعيم» اليوم تحضيراته لمواجهته المرتقبة أمام الشارقة، المقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج «البنفسجي» إلى تحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري رسمياً، وتجاوُز آثار خسارة نهائي كأس رابطة المحترفين.

وسيكون المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش مطالباً ليس فقط بإيجاد الحلول الفنية لتعويض الغيابات، بل أيضاً بالعمل على الجانب النفسي لإعادة التوازن إلى الفريق، واحتواء تداعيات الخسارة والأحداث التي أعقبتها، حتى لا تنعكس سلباً على تركيز اللاعبين في المرحلة الحاسمة من الموسم.