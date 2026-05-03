العاجل: نهائي الوحدة والعين خالٍ من الأخطاء التحكيمية المؤثرة

أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم، عبدالله العاجل، أن مباراة القمة بين الوحدة والعين في نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، التي أقيمت أول من أمس، خلت من أي أحداث أو أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال زمنها الأصلي (90 دقيقة)، مشيراً إلى أن طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء كان في مستوى الحدث.

وانتهت المباراة بتتويج الوحدة بطلاً بعد فوزه على العين 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشدد العاجل، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على أن خبرة الحكم الروسي سيرغي إيفانوف ساعدته في إدارة المباراة بكفاءة عالية، وتمكّن من الخروج بها إلى بر الأمان من الناحية التحكيمية، مع تطبيق صحيح للقانون، لافتاً إلى أن المباراة جمعت فريقين كبيرين.

وأوضح أن إدارة المباريات النهائية تختلف عن المباريات العادية، كونها تتطلب حكاماً يتمتعون بخبرة كبيرة ودراية واسعة بقانون التحكيم، معتبراً أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة وُفقت في اختيار الطاقم المناسب لهذه المواجهة.

وأشار إلى أن الطاقم التحكيمي المساعد تمتع بخبرة كبيرة، ما أسهم في مساعدة حكم الساحة على إدارة المباراة دون الوقوع في أخطاء مؤثرة في النتيجة.

وأشهر الحكم ثلاث بطاقات صفراء للاعبي الوحدة: محمد رسول (64)، وجادسون دا سيلفا (77)، وجونكالو دي أوليفيرا (82). فيما علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب العين، الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو، ولاعب الوحدة منصور صالح، تعرّضا للإيقاف مباراتين، إذ تضمن تقرير الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعبين، رغم عدم إشهارها خلال اللقاء، بسبب اشتباكات أعقبت صافرة النهاية.

وتكوّن طاقم التحكيم من الحكمين المساعدين أندري أوبرازكو وفرانتسو بتروسيان، والحكم الرابع رافائيل شافيف، وحكم الفيديو أرتور فيدوروف، وحكم الفيديو المساعد أسمير ساجر كوفيك.

وشهدت المباراة استخدام «كاميرا الحكم المتطورة»، التي تساعد في إدارة اللقاء، إلى جانب وجود أربع كاميرات مخصصة للضربات الركنية.

ويُعد هذا الظهور الثاني للحكم الروسي سيرغي إيفانوف في المسابقات المحلية هذا الموسم، بعدما أدار سابقاً مباراة العين والوصل ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز العين بهدفين دون مقابل.

من جانب آخر، أكد العاجل أهمية أن يتحلى اللاعبون في مثل هذه المباريات الكبيرة بالاحترافية الكاملة، مشيراً إلى أن التزام اللاعب يساعد الحكم على إدارة اللقاء بشكل أفضل، خصوصاً أن الدوري الإماراتي يُعد من الدوريات المتقدمة على صعيد الاحتراف.

وختم بالتأكيد على أن معرفة اللاعب بقانون التحكيم توفر الكثير من الجهد على طاقم التحكيم، وتُسهم في ضبط الأعصاب وعدم الخروج عن النص، سواء في حالات الفوز أو الخسارة.