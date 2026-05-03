العبدولي: سيناريو مثير قادني للتتويج مع الوحدة بكأس المحترفين

أبدى مدرب الوحدة، حسن العبدولي، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعد الفوز على العين في المباراة النهائية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل كبير وتركيز عالٍ من جميع عناصر الفريق طوال الفترة الماضية.

وجذب العبدولي الأنظار في استاد محمد بن زايد، بعدما رفع يديه متوجهاً بالدعاء إلى الله بالتوفيق لفريق الوحدة في تحقيق الفوز في نيل اللقب، بينما كشف المدرب المواطن عن سيناريو مثير عقب توليه تدريب «العنابي»، خلفاً للمدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، حيث قال في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «عندما توليت المهمة وجدت ترحيباً كبيراً من إدارة النادي واللاعبين، بينما السيناريو المثير هو الذي تحدث معي اللاعبون عنه بأنني غادرت البطولة عندما كنت مدرباً لفريق خورفكان أمام الوحدة، قبل أن أحصل على فرصة المنافسة على اللقب، حيث أكد اللاعبون أنهم سيقاتلون من أجل تحقيق الفوز».

وأوضح: «منذ اليوم الأول كنت أعلم أن المهمة لن تكون سهلة، لكن ثقة اللاعبين منحتني دفعة كبيرة، خصوصاً عندما تحدثوا معي عن تلك المواجهة السابقة حين كنت مدرباً لخورفكان، وخرجت بصعوبة أمام الوحدة، وقالوا لي إن الأقدار منحتني فرصة جديدة لتعويض ذلك وتحقيق اللقب».

وتابع: «لم ندخل المباراة من أجل التعادل أو انتظار ركلات الترجيح، لعبنا للفوز منذ البداية، لكن النهائي له ظروفه، والعين فريق قوي وفرض سيطرته في بعض الفترات».

وأردف: «أحد أسباب تفوق العين في وسط الملعب كان فقداننا للكرة بسهولة، وهو ما منحهم أفضلية واضحة، لكننا نجحنا في التعامل مع مجريات اللقاء حتى النهاية».

وزاد: «التحدي الأكبر بالنسبة لي كان تولي تدريب الوحدة في هذا التوقيت، المسؤولية كانت كبيرة والضغوط كانت حاضرة، لكنّ اللاعبين كانوا على قدر الثقة».

واستكمل: «المباراة كانت قوية وصعبة على الفريقين، وكل فريق قدم ما لديه من أجل التتويج، وهذا طبيعي في مباراة نهائية»، وواصل: «تدريب الوحدة يعني لي الكثير، وأنا فخور بهذه التجربة التي أضافت لمسيرتي الكثير، وأشعر بسعادة كبيرة بما تحقق».

واختتم: «أتمنى التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة، وهذا التتويج سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة تساعدهم على التحرر مع ختام الموسم».

وأصبح حسن العبدولي، ثاني مدرب مواطن يحقق لقب كأس المحترفين، بعدما حقق مهدي علي اللقب مع شباب الأهلي، والمفارقة أن العبدولي كان مساعداً لمهدي علي في تدريب شباب الأهلي.