جولة مفصلية.. 7 مواجهات تشعل سباق الصعود في «الدرجة الأولى»

تتجه الأنظار عند الساعة السادسة مساء اليوم إلى مواجهات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى، بإقامة سبع مباريات في توقيت واحد. وتبرز مواجهة الاتفاق (العنيد) مع ضيفه حتا على استاد شباب الأهلي في منطقة العوير بدبي، فيما يلتقي العروبة مع دبا الحصن في قمة الجولة، ومصفوت مع «يونايتد»، والذيد مع الجزيرة الحمراء، و«سيتي» مع مجد، والعربي مع الإمارات، بينما يواجه الحمرية نظيره الفجيرة.

ويتصدر «يونايتد» الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه دبا الحصن بـ46 نقطة، ثم حتا والعروبة والذيد والعربي ولكل منها 44 نقطة. ويأتي الفجيرة بـ37 نقطة، ثم الإمارات (36)، والحمرية (29)، و«غلف يونايتد» و«سيتي» (22 لكل منهما)، ثم الاتفاق (19)، ومصفوت (18)، والجزيرة الحمراء (17)، وأخيراً مجد (14 نقطة).

ومع دخول الدوري مراحله الحاسمة، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة، حيث ستلعب التفاصيل الصغيرة دوراً كبيراً في تحديد هوية الصاعدين، في ظل تقارب المستويات واشتداد المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

صدارة قوية

رغم أفضلية «يونايتد»، فإنه لا يشعر بالأمان الكامل، إذ يحتاج إلى نحو 10 نقاط من أصل 15 متبقية لحسم الصعود. وتمثل مواجهته أمام مصفوت اختباراً مهماً، قبل أن يلتقي العربي في الجولة المقبلة، ما يجعل الجولتين حاسمتين في تحديد مساره نحو دوري المحترفين.

صراع مفتوح

تزداد الإثارة خلف صاحب المركز الثاني، حيث يحتدم الصراع بين أربعة فرق تملك 44 نقطة، ما يجعل كل جولة بمثابة «نهائي مبكر». وتبرز مواجهة العروبة ودبا الحصن كأحد مفاتيح الترتيب، إذ ستؤثر نتيجتها مباشرة في شكل المنافسة، سواء بتقليص الفارق مع المتصدر أو إشعال السباق بشكل أكبر، كما تسعى فرق الذيد والعربي إلى استغلال أي تعثر للمنافسين، فيما يشتد الصراع في القاع بين عدة فرق للهروب من المراكز الأخيرة.

ويتطلع مدرب الذيد، الجزائري فؤاد بومضل، إلى استثمار مواجهة الجزيرة الحمراء لتحقيق فوز صعب في مباراة لا تقل أهمية، فيما يخوض مدرب العربي معتز عبدالله اختباراً مشابهاً أمام فريق الإمارات.

مواجهة خاصة

تحظى مواجهة الاتفاق وحتا بأهمية خاصة، إذ تمثل محطة مفصلية للفريقين؛ حيث يتمسك حتا بحظوظه في الصعود، بينما يسعى الاتفاق للابتعاد عن مناطق الخطر، كما تضع المباراة مدرب حتا وليد عبيد أمام اختبار فني مهم في مواجهة المدرب الأوروغواياني باولو مونتيري، في صراع تكتيكي قد تحسمه التفاصيل الصغيرة.

الطويل: ضغط المباريات أثّر علينا بدنياً

أنس الطويل. الإمارات اليوم

أكد لاعب حتا، المغربي أنس الطويل، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام الاتفاق، مشدداً على صعوبة اللقاء وأهميته في مشوار الصعود.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أن الاتفاق فاز علينا في الذهاب، وهو يُقاتل من أجل البقاء، ما يزيد من صعوبتها. لكننا استعددنا جيداً، واللاعبون عازمون على تحقيق الفوز لأنه لا بديل عنه لمواصلة المنافسة».

وأضاف: «ضغْط المباريات أثر علينا بدنياً وكان سبباً في بعض النتائج السلبية، لكن هذا ليس عذراً، وسنقاتل حتى آخر لحظة في الدوري».

واختتم: «حتا نادٍ كبير ومكانه الطبيعي بين الكبار، وهدفنا هذا الموسم هو الصعود إلى دوري المحترفين».

من جانبه أوضح لاعب الاتفاق، البرتغالي دافيد مارياني، أن فريقه ينظر إلى مباراة حتا كتحدٍ إيجابي.

وأكد جاهزية الفريق بدنياً وذهنياً، وسعيه للظهور بروح جماعية قوية وتحقيق نتيجة تخدم طموحاته.