ساشا: كأس «المحترفين» و«درع التحدي» تُزيّنان موسم الوحدة

أعرب لاعب الوحدة، ساشا إيكوفيتش، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على العين في نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن التتويج باللقب جاء بعد مباراة قوية وصعبة حتى اللحظات الأخيرة، وأن الفريق نجح في حسم المواجهة، بفضل التركيز والانضباط والعمل الجماعي داخل الملعب طوال دقائق اللقاء، مشدداً على أن لقبَي كأس رابطة المحترفين، ودرع التحدي الإماراتي القطري، يُزيّنان موسم فريق الوحدة، ويُعوضان نسبياً خسارة الفريق لألقاب الدوري، وكأس رئيس الدولة، والخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ساشا لـ«الإمارات اليوم»، إن الانتصار كان مستحقاً لفريق الوحدة، مشدداً على أن «العنابي» لم يلعب من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح، مبيناً أن اللاعبين قدّموا أداء قوياً أمام منافس كبير، موضحاً أن الفريق دخل المباراة بعقلية واضحة تقوم على التوازن بين الدفاع والهجوم، مع التركيز على تقليل الأخطاء، وعدم منح الخصم أي فرصة للتسجيل، ما ساعد على إبقاء المواجهة متقاربة حتى النهاية.

وأضاف: «في الشوط الثاني كان لدينا بعض اللحظات الجيدة، ونجحنا في الوصول إلى مناطق الخطورة أكثر من مرة، وأوجدنا فرصاً كان يمكن أن تُترجَم إلى أهداف، لكن في النهاية المباراة كانت مغلقة وصعبة جداً، وكل تفصيلة صغيرة كانت قادرة على تغيير النتيجة».

وتابع: «كنا نعلم أن المباراة ستكون متوازنة، وأنها قد تذهب إلى تفاصيل دقيقة أو حتى إلى ركلات الجزاء، لأن طبيعة النهائيات دائماً تكون مختلفة، حيث لا يوجد مجال كبير للمخاطرة، وكل فريق يحاول تجنُّب الخطأ أولاً قبل البحث عن التسجيل».

وقال: «الذهاب إلى ركلات الجزاء كان سيناريو صعباً، لأن هذه المرحلة تعتمد على التركيز العالي والحظ في الوقت ذاته، وفي النهاية تمكنا من التعامل مع الموقف بشكل جيد، ونجحنا في استغلال اللحظة لمصلحتنا رغم صعوبة الموقف».

وتابع: «الحارس زايد الحمادي كان بطلاً في هذه اللحظة، بعدما تمكّن من التصدي لركلتين مهمتين من ركلات الترجيح، وهذا منحنا أفضلية كبيرة، لكن في الحقيقة كل اللاعبين قدموا مجهوداً كبيراً طوال المباراة، والفوز هو نتيجة عمل جماعي، وليس عملاً فردياً».

وأضاف ساشا: «هذا التتويج مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه جاء بعد موسم لم يكن سهلاً، مررنا خلاله بفترات صعبة وأخرى جيدة، لكننا بقينا دائماً فريقاً واحداً قادراً على العودة في كل مرة، وهذا ما صنع الفارق في النهاية».

ورداً على سؤال حول رأيه في حصيلة الوحدة خلال الموسم الحالي، قال: «في نادي الوحدة دائماً الهدف هو المنافسة على كل البطولات، سواء الدوري أو الكأس أو أي بطولة نشارك فيها، لذلك الفوز بلقب واحد مهم، لكنه ليس كافياً بالنسبة لطموحات الفريق، ونريد أن نكون دائماً في القمة».

وتابع: «أعتقد أن هذا الموسم أظهر أن الفريق قادر على مجاراة أي منافس، لأن كل المباريات كانت متقاربة، ولم يكن هناك فريق متفوق بشكل واضح علينا، وهذا يعطينا ثقة كبيرة بالمستقبل وبقدرتنا على المنافسة على كل الألقاب».

وشدد قائلاً: «نحتاج فقط إلى الاستمرار بالعقلية نفسها، والعمل الجاد ذاته، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في النهاية، وإذا حافظنا على هذا المستوى من التركيز، يمكننا تحقيق المزيد من النجاحات في المواسم القادمة».

واختتم: «هذا اللقب مهم جداً لنا وللنادي وللجماهير، وأتمنى أن يكون بداية لمرحلة أفضل، لأن لدينا الطموح والإمكانات التي تسمح لنا بتحقيق المزيد من البطولات في المستقبل».

الراحة والاستقرار

أكّد لاعب الوحدة ساشا إيكوفيتش، أنه لايزال مرتبطاً بعقد مع النادي حتى 2027، حيث إن العقد كان لموسمين حتى 2026، مع قابلية التمديد لموسم إضافي حتى 2027، وأضاف: «أنا مرتاح في النادي وأشعر بالاستقرار، وهذا يساعدني على تقديم أفضل ما لديّ داخل الملعب، خصوصاً مع وجود مجموعة من اللاعبين المميّزين».