الأهلي المصري يعلن إصابة تريزيغيه بجرح في الفخذ

أعلن الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس، إصابة لاعبه محمود حسن (تريزيغيه) بجرح قطعي أعلى الركبة اليسرى.

وذكر الأهلي عبر موقعه على الإنترنت أن ‌إصابة اللاعب استلزمت تقطيب جرحه بخمس غرز، وأكد ‌طبيب الفريق أن حالة ‌تريزيغيه مطمئنة. وتعرّض تريزيغيه للإصابة ‌خلال مشاركته ‌مع الأهلي في مباراة القمة أمام ​مضيفه الزمالك ‌في ​مرحلة التتويج بالدوري المصري، أول من أمس.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي (3-صفر) ليرفع ​حامل اللقب رصيده إلى 47 نقطة وينعش آماله في التتويج بالبطولة. ويتأخر الأهلي بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر وبيراميدز ثاني الترتيب اللذين يمتلكان 50 نقطة.